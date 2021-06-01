Відповідну постанову 31 травня опублікували на сайті Кабміну. Уряд вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік, спрямувавши додаткові 1,4 мільярда гривень на виплати.
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Що доручив Кабмін
Міністерство соціальної політики спільно з Пенсійним фондом має забезпечити погодження передачі частини бюджетних призначень, які передбачені у постанові, з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.
Водночас уряд доручив Міністерству фінансів забезпечити після зазначеного погодження внесення змін до розпису державного бюджету.
До теми Держава виплатить підприємцям ще 400 мільйонів гривень, – Шмигаль
Допомога підприємцям: коротко
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у березні заявив, що Кабмін планує знову виділити гроші ФОПам та найманим працівникам, діяльність яких постраждала від карантину. Мовиться про суму у розмірі 8 тисяч гривень.
- Згодом Верховна Рада прийняла законопроєкт про одноразову фінансову допомогу для українців.
- Станом на 24 травня, "карантинні" 8 тисяч вже отримали 175 тисяч українців.
- Варто зауважити, що у 2020 році підприємці також мали можливість отримати по 8 тисяч гривень допомоги від держави.