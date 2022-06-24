Как выросла цена горючего за три месяца

За период с 24 марта по 24 июня больше всего выросла цена на дизельное топливо, меньше всего – на бензин А-92. Согласно данным "Консалтинговой группы А-95" цена горючего на АЗС изменялась следующим образом:

для бензина А-92 составляла 32,94 гривны за литр, а сегодня составляет 49,67 гривны за литр (+16,73 гривны);

для дизельного горючего – 36,54 гривны за литр, ныне – 56,41 гривны за литр (+19,67 гривны);

для автогаза – 24,15 гривны за литр, а сейчас литр стоит 41,90 гривны (+17,75 гривны).

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Вернутся ли цены до довоенного уровня

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что со временем новые маршруты поставки наладятся, поэтому никаких проблем с топливом не будет. Вместе с тем, он не советует рассчитывать на падение цены горючего, поскольку для этого нет никаких предпосылок.

Надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если по всему миру цена за бензин, условно, 2 евро за литр, то как у нас может быть 1 евро?

– сказал Данилов.

Другие прогнозы по ценам на топливо

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie полагают, что высокие цены на горючее в мире будут оставаться и в следующем году, однако во второй половине 2023 года давление снизится.

По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, цена горючего в Украине будет теперь европейской. Ориентир – 1,5 евро за литр, а это почти 46 гривен за литр по курсу НБУ.

Предельная цена Минэкономики

Напомним, что 14 июня Минэкономики назвало среднюю стоимость для литра бензина – 25,82 гривны и дизельного горючего – 22,09 гривны за литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего в розницу во второй декаде июня.

Так что с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 гривны за литр, на "обычное" ГП – 29,09 гривны за литр.

Почему в Украине возник дефицит топлива

Из-за массовых прицельных ракетных ударов со стороны страны-агрессора были разрушены нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. К примеру, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Проблемы с логистикой. Следует отметить, что из-за блокирования захватчиками портов Украины государство не может импортировать нефть морским путем.

Соответственно, цена логистики выросла, поскольку топливо приходится везти через западные границы Украины.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что поставки наладятся уже этой осенью.

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