За сколько времени украинец заработает на iPhone 13 Pro: исследование

Аналитики сравнили стоимость iPhone 13 Pro на 128 GB со средней зарплатой в разных странах. Таким образом исследовали, сколько надо работать жителям разных стран, чтобы заработать на телефон.

Исследование провели аналитики Picodi. Посчитали, что среднестатистический украинец, чтобы купить новый iPhone 13 Pro, должен работать 69,9 дня. Однако при условии, что будет откладывать все заработанные деньги.

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Сравнивая с индексом 2020 года, этот результат улучшился на 17,1 дня. Результат постепенно становился лучше еще с 2018 года.

2018 – 136,7 дня;

2019 – 96,7 дня;

2020 – 87 дней;

2021 – 69,9 дня.

Кто заработает быстрее

Быстрее всего на смартфон заработают жители Швейцарии – всего за 4,4 дня.

американцы – за 5,9 дня,

австралийцы и люксембуржцы – за 6,4 дня.

Как проводили расчеты

Для расчетов использовали официальные цены на iPhone 13 Pro с памятью 128 GB и среднюю зарплату без налогов. Информацию взяли из Госстата. Цена телефона в базовой комплектации составляет 37 499 гривен, а среднемесячная заработная плата – 13 997 гривен или 11 268 гривен после уплаты налогов.

Месячную зарплату поделили на среднее количество рабочих дней в месяцы или недели.