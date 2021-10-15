Исследование провели аналитики Picodi. Посчитали, что среднестатистический украинец, чтобы купить новый iPhone 13 Pro, должен работать 69,9 дня. Однако при условии, что будет откладывать все заработанные деньги.

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Сравнивая с индексом 2020 года, этот результат улучшился на 17,1 дня. Результат постепенно становился лучше еще с 2018 года.

2018 – 136,7 дня;

2019 – 96,7 дня;

2020 – 87 дней;

2021 – 69,9 дня.

Кто заработает быстрее

Быстрее всего на смартфон заработают жители Швейцарии – всего за 4,4 дня.

американцы – за 5,9 дня,

австралийцы и люксембуржцы – за 6,4 дня.

Как проводили расчеты

Для расчетов использовали официальные цены на iPhone 13 Pro с памятью 128 GB и среднюю зарплату без налогов. Информацию взяли из Госстата. Цена телефона в базовой комплектации составляет 37 499 гривен, а среднемесячная заработная плата – 13 997 гривен или 11 268 гривен после уплаты налогов.

Месячную зарплату поделили на среднее количество рабочих дней в месяцы или недели.