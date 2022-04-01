О том, сколько денег выделить на соцвыплаты, сообщил премьер Денис Шмыгаль. Это состоялось на заседание Кабинета Министров 1 апреля.

Интересно За последние сутки через систему "Дия" было зарегистрировано тысяча новых ФЛП, – Шмыгаль

За последние 3 месяца государство профинансировало соцвыплат на 78 миллиардов гривен. Государство выполняет все обязательства,

– сказал Шмыгаль.

Он отметил, что выплаты семьям с детьми, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью осуществляются, как и раньше.

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