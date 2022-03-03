Глава Нацбанка рассказал, что за период с 24 по 28 февраля объем средств населения на счетах крупнейших банков вырос, в том числе из-за поступления заработных плат. "Сдерживает отток депозитов доступность безналичных сделок и ограниченная работа банков в ряде регионов", – поделился он.

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Банки могут обеспечить все расчеты украинцев

Шевченко подчеркнул, что сейчас у банков достаточно высоколиквидных ресурсов для того, чтобы обеспечивать все расчеты своих клиентов даже в текущих условиях. В случае необходимости Нацбанк готов предоставлять банкам кредиты рефинансирования, в том числе бланковые (т.е. беззалоговые) сроком до 1 года.

Национальный банк также при необходимости осуществляет подкрепление банков наличными деньгами без ограничений,

— добавил Шевченко.

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