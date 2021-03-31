Экономия – это привычка, которую вполне реально выработать самому. Обычно, считается, что для закрепления привычки нужен 21 день, однако сформировать ее вполне возможно через неделю.

День 1: расходы

Если вы не ведете учет расходов, то не знаете, сколько тратите и на что конкретно. Внедрять привычку экономить стоит с фиксации всех ваших расходов. Даже если вы живете четко в пределах собственного дохода и знаете сумму, которую тратите, структура расходов может все равно вас неприятно удивить.

Задание

Не избавляйтесь от чеков, после покупки продуктов в магазине, покупая кофе во время обеда, или же во время других ежедневных расходов. Чтобы отследить собственные расходы, можете воспользоваться мобильным приложением для контроля собственных финансов.

День 2: доходы

Поговорка о том, что деньги любят счет, возникла не на пустом месте, и в ней нет ни капли предрассудков – только практическая сторона. К примеру, вы можете сколько угодно планировать собственные расходы, однако это принесет пользу вашему финансовому положению только если вы знаете все о своих доходах и финансовом положение.

Задание

Зафиксируйте ваш общий годовой доход, а потом вычислите сколько он составляет в месяц. Важно учитывать не только ваш доход от работы, но и, например, денежные подарки на день рождения, или другие праздники. Проанализируйте какой из месяцев был для вас наиболее прибыльным и, что этому поспособствовало. Также обратите внимание на те месяцы когда доход был минимальным, или же вам не хватило денег и ваше финансовое положение было тяжелым.

Кстати, все деньги, что вы нашли случайно лучше отложить, ведь вы о них не знали и не рассчитывали на них. Поэтому лучшим решением будет сразу перевести их в категорию сбережений.

День 3: мотивация

Экономить ради абстрактной цели, или же самого процесса экономии достаточно сложно и вы вероятно быстро потеряете интерес к процессу накоплений. Поэтому лучше всего сформировать для себя конкретную финансовую цель. К примеру, сформировать финансовую подушку безопасности, открыть пенсионный фонд, или приобрести какую-то ценную вещь или поехать в путешествие.

Как действовать дальше

Когда вы определились четко с целью своих сбережений, то прежде всего выберите финансовую стратегию по которой будете действовать. Через некоторое время будет полезно просмотреть вашу цель, чтобы выяснить, что вы не потеряли мотивацию. Ведь, если ваша цель требует длительных накоплений, то со временем покупка машины или нового телефона может потерять свою актуальность для вас, или же появятся новая цель.

День 4: поиск путей сбережения

Чтобы достаточно сэкономить недостаточно просто отказаться от какой-то импульсивной покупки, ведь нужно мыслить системно. К примеру, покупка каждый день во время обеда кофе, или шоколадку повлияет на ваши расходы намного больше, чем покупка за 1 тысячу гривен.

Экономить стоит в два этапа:

Поработайте с так называемыми затратными привычками, которые регулярно тратят ваши деньги: кофе по дороге на работу, поход с коллегами на обед в заведение, вместо того, чтобы взять его с собой из дома и тому подобное. Просто посчитайте, сколько денег уходит впустую – это отличный мотиватор. Устраните ненужные фоновые расходы. К примеру, вы ежемесячно платите за домашний телефон, потому что ленитесь пойти и отключить его, или ваш тариф на интернет не самый выгодный при посредственной скорости и тому подобное.

День 5: списки

Экономия и планирование неразрывно связаны между собой. Поэтому нужно научиться загадывать на перспективу и составлять списки.

Почему полезно составлять списки

Во-первых , так вы не забудете купить что-то нужное в гипермаркетах, где цены обычно ниже, чтобы потом не покупать это по более высокой цене в магазине возле дома.

, так вы не забудете купить что-то нужное в гипермаркетах, где цены обычно ниже, чтобы потом не покупать это по более высокой цене в магазине возле дома. Во-вторых, с таким перечнем проще не купить ненужного.

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Еще один пример – финансовый календарь, в котором вы устанавливаете напоминание, когда заплатить за коммунальные услуги, чтобы не было штрафов, внести платеж по кредиту и тому подобное.

Задание

Составьте для начала два списка: меню на предстоящую неделю и перечень необходимых покупок. Возьмите за привычку сразу вносить в список продукты и средства, которые заканчиваются. В таком случае вы не окажетесь в такой ситуации, когда у вас закончится молоко или моющее средство и вы переплатите, поскольку придется спешно бежать в ближайший магазин розничной торговли.

День 6: составление бюджета

Ведение бюджета сможет вам помочь не только систематизировать ваши финансы, но и сэкономить в будущем. К тому же у вас есть все, чтобы составить и просчитать свой бюджет, ведь вы знаете: доходы, расходы и свою финансовую цель

День 7: "свидание с деньгами"

Если вы хотите быть финансово грамотными, то стоит выделить себе условный день, который вы будете посвящать собственным финансам. Для того чтобы не забыть ничего важного и не упустить деталей стоит следовать следующей схеме.

Что следует сделать в этот день

Проверьте или вы записали все расходы с момента предыдущей ревизии. Проанализируйте собственные расходы и выясните какие из них были необходимыми, а которых можно было избежать. Запишите неожиданные доходы. Спланируйте новый список покупок на неделю. Просчитайте сколько вам удалось сэкономить с момента предыдущей ревизии собственных финансов и переведите полученную сумму в категорию сбережений. Внесите коррективы в свой бюджет, если это необходимо.