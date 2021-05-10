Однако пока неизвестно, сколько Dogecoin было привлечено в транзакции. Ведь ни одна из компаний не раскрывает деталей сделки.

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Запуск спутника DOGE-1

Илон Маск сообщил о запуске спутника DOGE-1 за криптовалюту на своей странице в твиттере 9 мая. Он написал, что это "первая криптовалюта и первый мем в космосе".

Стоит отметить, что спутник полетит на борту ракеты Falcon 9 от SpaceX в 2022 году в рамках миссии на Луну. Он весит около 40 килограммов.

Обратите внимание! Цифровую валюту Dogecoin запустили в 2013 году в качестве шутки, однако за последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира.

К слову, на ее рост повлияли и высказывания Илона Маска в течение последних нескольких месяцев.

Однако, на днях она резко упала в цене после того, как глава SpaceX вспомнил о ней в юмористической программе Saturday Night Live на телеканале NBC, в которой был приглашенным ведущим.

До трансляции шоу Dogecoin котировался на криптовалютной бирже Binance на уровне 0,65 доллара, после выступления Маска его стоимость упала на 28% – до 0,47 доллара.