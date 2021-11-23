Прибыль украинских банков
- За первые 10 месяцев 2021 года украинские банки смогли заработать 58,4 миллиарда гривен чистой прибыли.
- В 2020 году сумма была на уровне 39,8 миллиарда гривен. За год она выросла на 46,5%.
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Сколько банки заработали в октябре 2021 года.
По результатам октября банки заработали 6,9 миллиарда гривен чистой прибыли. Напомним, что в октябре 2020 года она составляла 2,2 миллиарда гривен.
Доходы украинских банков
- За 10 месяцев 2021 года доходы выросли на 4% в годовом исчислении и составили 217,8 миллиарда гривен.
- Что касается расходов, то они за аналогичный промежуток времени уменьшились на 6% до 159,4 миллиарда гривен.