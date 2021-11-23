Прибыль украинских банков

За первые 10 месяцев 2021 года украинские банки смогли заработать 58,4 миллиарда гривен чистой прибыли.

В 2020 году сумма была на уровне 39,8 миллиарда гривен. За год она выросла на 46,5%.

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Интересно! По результатам первого полугодия 2021 года, самым прибыльным был государственный "Прибатбанк". Подробнее с убытками и доходами банков за этот период можно ознакомиться здесь.

Сколько банки заработали в октябре 2021 года.

По результатам октября банки заработали 6,9 миллиарда гривен чистой прибыли. Напомним, что в октябре 2020 года она составляла 2,2 миллиарда гривен.

Доходы украинских банков

За 10 месяцев 2021 года доходы выросли на 4% в годовом исчислении и составили 217,8 миллиарда гривен.

Что касается расходов , то они за аналогичный промежуток времени уменьшились на 6% до 159,4 миллиарда гривен.

Как считали в НБУ Регулятор анализировал прибыль платежеспособных украинских банков за период с января по октябрь 2021 г. после уплаты налога. Чтобы сравнить, как выросла прибыль в годовом исчислении, в НБУ сравнили данные за текущий год с аналогичным периодом в прошлом году, также после уплаты налога.