За год тарифы на "коммуналку" в Украине выросли на 2 миллиарда

В течение года в Украине тарифы на коммунальные услуги менялись. В августе 2020 года украинцы заплатили за "коммуналку" на 2,2 миллиона гривен меньше, чем в этом месяце 2021.

В августе 2020 года украинцы заплатили за коммунальные услуги 8,1 миллиарда гривен. Зато в этом же месяце 2021 сумма достигла 11,8 миллиарда.

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Сколько платили украинцы

Максимальные начисления были зимой. В декабре за "коммуналку" насчитали 28 миллиардов, в январе – 30,8 миллиарда, в феврале – 27,3 миллиарда.

В зимний период люди заплатили 20,3 миллиарда, 23,9 и 24,9 соответственно.



Сколько украинцы отдали за "коммуналку" в течение года / Фото Госстата

Какие сейчас цены на коммуналку