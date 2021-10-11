За год тарифы на "коммуналку" в Украине выросли на 2 миллиарда
11 октября 2021 , 20:27Читати новину українською
Источник:Госстат
В течение года в Украине тарифы на коммунальные услуги менялись. В августе 2020 года украинцы заплатили за "коммуналку" на 2,2 миллиона гривен меньше, чем в этом месяце 2021.
В августе 2020 года украинцы заплатили за коммунальные услуги 8,1 миллиарда гривен. Зато в этом же месяце 2021 сумма достигла 11,8 миллиарда.
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Сколько платили украинцы
Максимальные начисления были зимой. В декабре за "коммуналку" насчитали 28 миллиардов, в январе – 30,8 миллиарда, в феврале – 27,3 миллиарда.
В зимний период люди заплатили 20,3 миллиарда, 23,9 и 24,9 соответственно.
Сколько украинцы отдали за "коммуналку" в течение года / Фото Госстата
Какие сейчас цены на коммуналку
- С 1 октября 2021 года цена электроэнергии снижена для 80% бытовых потребителей. Она составляет 1,44 гривны за киловатт-час. Однако это при условии потребления до 250 киловатт-часов. Если больше, тогда цена достигнет 1,68 гривны.
- С 1 октября "Нафтогаз" ввел новый тарифный план "комфортный сезон", который будет действовать до 30 апреля. Согласно ему, цена на газ составляет 7,96 гривны за кубометр. Однако это без стоимости распределения.
- Кроме этого, с октября в Украине увеличили тарифы на отопление до 40%. Средняя цена 1 гигакалории тепла рассчитывается на уровне 2151,77 – 2433,90 гривны за квадратный метр.
- Средняя цена на горячую воду в Украине составляет 109,55 – 122,17 гривны за кубометр. Это зависит от типа дома.