"За день Россия обеднела вдвое": последствия убийственных санкций

Международные партнеры уже готовят четвертый пакет экономических санкций против России. Она становится все более изолированной.

В материале 24 канала рассказываем, какие санкции уже наложили на Россию, и как они с каждым часом все больше добивают экономику агрессора.

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Сегодня россияне обеднели примерно в 2 раза. В течение недели они условно победнеют в три раза. Если раньше ВВП у них был 1,4 триллиона долларов, то за день он условно сократился до 800 миллиардов долларов. Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы

Обвал рубля

JPMorgan прогнозирует, что экономика России из-за санкций упадет на 20% во II квартале.

Еще в середине февраля россияне могли покупать и продавать доллар по курсу примерно в 75 рублей за доллар. Но уже в понедельник, 28 февраля, курс в обменниках достиг почти 200 рублей. В частности, в банке Тинькофф он был на уровне 192 рубля за доллар.

При этом официальный курс центрального банка заморозил на уровне 100 рублей за доллар. Именно такие цифры можно увидеть в обменниках, но валюты у них нет. По словам Олега Гетмана, у россиян паника – они всячески пытаются снять рубли и конвертировать их в любую другую валюту.

Эта ситуация будет ухудшаться, паника населения уже есть и она будет нарастать. И соответственно за девальвацией начнется инфляция. Импортные товары подорожали уже на 20 – 30%. Инфляция по итогам года может составить 50 – 100%. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация дальше,

– прогнозирует эксперт.

В России отчаянно пытаются удержать курс рубля:

Ключевую ставку (у нас это называется учетной ставкой) подняли вдвое – до 20%. Центробанк объяснил, что это для блага людей, ведь теперь депозиты станут более выгодными. Но там "забыли" добавить, что по ключевой ставке возрастут и ставки на кредиты, ипотеки, а еще станет дороже привлекать инвестиции. Правда, последний пункт может не волновать россиян, ведь сейчас мало инвесторов, готовых вкладывать деньги в Россию.

(у нас это называется учетной ставкой) подняли вдвое – до 20%. Центробанк объяснил, что это для блага людей, ведь теперь депозиты станут более выгодными. Но там "забыли" добавить, что по ключевой ставке возрастут и ставки на кредиты, ипотеки, а еще станет дороже привлекать инвестиции. Правда, последний пункт может не волновать россиян, ведь сейчас мало инвесторов, готовых вкладывать деньги в Россию. Российские экспортеры теперь вынуждены продавать иностранную валюту, которую получили за свои товары и услуги. Речь идет о 80% выручки.

Но, по мнению экономиста Гетмана, такие шаги только разгонят инфляцию еще больше. А никто не заставит экспортеров продавать доллар по 100 рублей, когда на черном рынке он по 200 рублей. Они просто не будут заводить выручку в Россию, а будут держать за границей.

Обвал акций российских компаний

В понедельник обрушился не только рубль, но и акции российских компаний. И не удивительно, ведь страны ЕС, США, Канада, Великобритания и другие страны ввели жесткие санкции на российские банки и компании: заморозили их активы за рубежом и запретили какие-либо операции с ними.

Следовательно, торги на Лондонских биржах открылись с обвала и даже банкротства некоторых российских компаний:

акции российского Сбербанка обвалились на 75%;

TCS Group (владелец банка "Тинькофф") упали на 78%;

"Газпрому" – на 60%;

НОВАТЭК – на 54%;

"Роснефть" – на 45,5%.

А вот Московская биржа вообще не открылась.

Невозможно было открыть ее. Все просто пытались бы продать все акции всех компаний. Для России это было бы сродни краху в 2008 году на американской бирже,

– провел аналогию Олег Гетман.

Замороженные резервы

Отчасти спасти ситуацию с курсом рубля могли бы помочь золотовалютные резервы России, которые насчитывают 640 миллиардов долларов. Там представлены евро, доллары, фунты стерлингов, иены и так далее. Но эти активы попали под санкции международных партнеров Украины. Теперь Центробанк не может выйти на рынок и продать доллар, чтобы сдержать курс, потому что доллар просто исчез по их распоряжению. Там же евро, фунт стерлингов и некоторые другие валюты.

Это, пожалуй, самое лучшее, что было сделано. Благодаря валютным резервам центральный банк может гасить панику на валютном рынке. И именно это России не дали сегодня сделать, потому что были заблокированы именно части золотовалютных резервов, которые могли эту панику сегодня погасить,

– объясняет экономист Олег Гетман.

Отключение от SWIFT

Очень долго велась борьба Украины на дипломатическом фронте по отключению России от системы SWIFT и, наконец, это удалось. Страны ЕС, США, Канада и Япония поддержали этот шаг. Сейчас идет подготовка. Правда, сначала могут отключить не всю Россию, а отдельные банки.

В России есть альтернативная система – СПНФ.Над ней начали работать еще, когда раздавались первые предложения об отключении России. СПНФ работает по тому же принципу, что и SWIFT. Но она не способна стать полноценной альтернативой, поскольку есть чисто для внутреннего использования.

Главная задача SWIFT – это гарантированные безопасные транзакции между всеми странами мира и всеми банками. И именно это никак починить невозможно,

– объясняет Олег Гетман.

Россия будет вынуждена отброситься на десятки лет назад и использовать старые методы отправки платежных документов и сообщений. Они медленные и ненадежные.

Что такое SWIFT

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Пользователями SWIFT в России являются более 300 ведущих банков и организаций.

Чего ждать дальше

Если Россию не остановят и эти сокрушительные санкции, то у Европы и других стран мира есть в арсенале еще несколько козырей. Главный из них – эмбарго на российские нефть и газ. То есть полный запрет на покупку их у России. Именно это сырье составляет почти 50% ВВП страны.

Этого монстра можно добить только одним способом. Европейские страны и желательно часть азиатских стран должны найти другие источники снабжения, а они на самом деле есть,

– убеждает экономист.

Европа может закупать нефть в Азии, а газ – в США. Нефтяное эмбарго не только экономически добьет Россию, но и избавит Европу от российского влияния. Напомним, что президент Зеленский в своих обращениях активно просит мир пойти на такой шаг.

И, похоже, мир слушает. Канцлер Германии уже заявил, что его страна откажется от российского газа. Важно понимать, что именно Германия является наиболее зависимым европейским государством от российских энергоносителей.

Какие санкции наложили на Россию: коротко

Блокировка экспорта технологий, что ограничит способность России развивать военный и аэрокосмический сектор;

Санкции на крупнейшие российские банки;

Санкции против элиты, в том числе против Путина и Лаврова;

Санкции против крупнейших компаний и правительства: они не могут привлекать инвестиции за рубежом;

Заморожено 40% золотовалютных резервов;

Любые сделки с Центробанком запрещены.

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