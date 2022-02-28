В материале 24 канала рассказываем, какие санкции уже наложили на Россию, и как они с каждым часом все больше добивают экономику агрессора.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Сегодня россияне обеднели примерно в 2 раза. В течение недели они условно победнеют в три раза. Если раньше ВВП у них был 1,4 триллиона долларов, то за день он условно сократился до 800 миллиардов долларов. Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы

Обратите внимание! JPMorgan прогнозирует, что экономика России из-за санкций упадет на 20% во II квартале.

Обвал рубля

Еще в середине февраля россияне могли покупать и продавать доллар по курсу примерно в 75 рублей за доллар. Но уже в понедельник, 28 февраля, курс в обменниках достиг почти 200 рублей . В частности, в банке Тинькофф он был на уровне 192 рубля за доллар.

При этом официальный курс центрального банка заморозил на уровне 100 рублей за доллар. Именно такие цифры можно увидеть в обменниках, но валюты у них нет. По словам Олега Гетмана, у россиян паника – они всячески пытаются снять рубли и конвертировать их в любую другую валюту.

Эта ситуация будет ухудшаться, паника населения уже есть и она будет нарастать. И соответственно за девальвацией начнется инфляция. Импортные товары подорожали уже на 20 – 30%. Инфляция по итогам года может составить 50 – 100%. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация дальше,

– прогнозирует эксперт.

В России отчаянно пытаются удержать курс рубля:

Ключевую ставку (у нас это называется учетной ставкой) подняли вдвое – до 20%. Центробанк объяснил, что это для блага людей, ведь теперь депозиты станут более выгодными. Но там "забыли" добавить, что по ключевой ставке возрастут и ставки на кредиты, ипотеки, а еще станет дороже привлекать инвестиции. Правда, последний пункт может не волновать россиян, ведь сейчас мало инвесторов, готовых вкладывать деньги в Россию.

Российские экспортеры теперь вынуждены продавать иностранную валюту , которую получили за свои товары и услуги. Речь идет о 80% выручки.

Но, по мнению экономиста Гетмана, такие шаги только разгонят инфляцию еще больше. А никто не заставит экспортеров продавать доллар по 100 рублей, когда на черном рынке он по 200 рублей. Они просто не будут заводить выручку в Россию, а будут держать за границей.

Обвал акций российских компаний

В понедельник обрушился не только рубль, но и акции российских компаний. И не удивительно, ведь страны ЕС, США, Канада, Великобритания и другие страны ввели жесткие санкции на российские банки и компании: заморозили их активы за рубежом и запретили какие-либо операции с ними.

Следовательно, торги на Лондонских биржах открылись с обвала и даже банкротства некоторых российских компаний:

акции российского Сбербанка обвалились на 75%;

TCS Group (владелец банка "Тинькофф") упали на 78%;

"Газпрому" – на 60%;

НОВАТЭК – на 54%;

"Роснефть" – на 45,5%.

А вот Московская биржа вообще не открылась.

Невозможно было открыть ее. Все просто пытались бы продать все акции всех компаний. Для России это было бы сродни краху в 2008 году на американской бирже,

– провел аналогию Олег Гетман.

Замороженные резервы

Отчасти спасти ситуацию с курсом рубля могли бы помочь золотовалютные резервы России, которые насчитывают 640 миллиардов долларов . Там представлены евро, доллары, фунты стерлингов, иены и так далее. Но эти активы попали под санкции международных партнеров Украины. Теперь Центробанк не может выйти на рынок и продать доллар, чтобы сдержать курс, потому что доллар просто исчез по их распоряжению. Там же евро, фунт стерлингов и некоторые другие валюты.

Это, пожалуй, самое лучшее, что было сделано. Благодаря валютным резервам центральный банк может гасить панику на валютном рынке. И именно это России не дали сегодня сделать, потому что были заблокированы именно части золотовалютных резервов, которые могли эту панику сегодня погасить,

– объясняет экономист Олег Гетман.

Отключение от SWIFT

Очень долго велась борьба Украины на дипломатическом фронте по отключению России от системы SWIFT и, наконец, это удалось. Страны ЕС, США, Канада и Япония поддержали этот шаг. Сейчас идет подготовка. Правда, сначала могут отключить не всю Россию, а отдельные банки.

В России есть альтернативная система – СПНФ. Над ней начали работать еще, когда раздавались первые предложения об отключении России. СПНФ работает по тому же принципу, что и SWIFT. Но она не способна стать полноценной альтернативой, поскольку есть чисто для внутреннего использования.

Главная задача SWIFT – это гарантированные безопасные транзакции между всеми странами мира и всеми банками. И именно это никак починить невозможно,

– объясняет Олег Гетман.

Россия будет вынуждена отброситься на десятки лет назад и использовать старые методы отправки платежных документов и сообщений. Они медленные и ненадежные.

Что такое SWIFT

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Пользователями SWIFT в России являются более 300 ведущих банков и организаций.

Чего ждать дальше

Если Россию не остановят и эти сокрушительные санкции, то у Европы и других стран мира есть в арсенале еще несколько козырей. Главный из них – эмбарго на российские нефть и газ . То есть полный запрет на покупку их у России. Именно это сырье составляет почти 50% ВВП страны.

Этого монстра можно добить только одним способом. Европейские страны и желательно часть азиатских стран должны найти другие источники снабжения, а они на самом деле есть,

– убеждает экономист.

Европа может закупать нефть в Азии, а газ – в США. Нефтяное эмбарго не только экономически добьет Россию, но и избавит Европу от российского влияния. Напомним, что президент Зеленский в своих обращениях активно просит мир пойти на такой шаг.

И, похоже, мир слушает. Канцлер Германии уже заявил, что его страна откажется от российского газа . Важно понимать, что именно Германия является наиболее зависимым европейским государством от российских энергоносителей.

Какие санкции наложили на Россию: коротко

Блокировка экспорта технологий, что ограничит способность России развивать военный и аэрокосмический сектор;

Санкции на крупнейшие российские банки;

Санкции против элиты, в том числе против Путина и Лаврова;

Санкции против крупнейших компаний и правительства: они не могут привлекать инвестиции за рубежом;

Заморожено 40% золотовалютных резервов;

Любые сделки с Центробанком запрещены.