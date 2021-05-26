В долларовом эквиваленте совокупный госдолг Украины вырос до 91,33 миллиарда, увеличившись на 1,16 миллиарда.

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В апреле совокупный госдолг Украины вырос

Государственный долг увеличился на 23,27 миллиарда гривен (1,23 миллиарда долларов), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 миллиарда гривен (70 миллионов долларов).

Увеличение госдолга произошло в основном в результате размещения еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2029 году. Доходность еврооблигаций установлена на уровне 6,875%.

Государственный долг по состоянию на конец апреля составил 2 258,04 миллиарда гривен (81,37 миллиарда долларов):

44,6% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ),

55,4% – государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (19% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (30,2%) и другого внешнего долга (6,2%).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец апреля 2021 года уменьшилась до 38,9%.

Погашение задолженности

В течение апреля 2021 года Минфин провел 20 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 14,4 миллиарда гривен на финансирование госбюджета.

Платежи по погашению государственного долга в январе – апреле 2021 года составили 141,9 миллиарда гривен, платежи по обслуживанию – 45,7 миллиарда гривен.

Уровень рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на 30 апреля составил 109,3%, при этом уровень рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне – 121,3%, а в долларах США – 71,2%.

Обратите внимание! По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 514,28 миллиарда гривен или 90,17 миллиарда долларов.