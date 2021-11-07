Значительную часть составляют реинвестиции. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам политика, перед новой главой Министерства экономики Юлией Свириденко встали важные задачи. В частности, это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата.

Увеличение инвестиций в Украину

Иностранцы постепенно увеличивают размеры своих инвестиций в Украину. Шмыгаль сравнивает, что в 2017 году эта цифра составила 3,7 миллиарда долларов, а в 2018-м — 4,5 миллиарда.

К слову, в прошлом году отток прямых иностранных инвестиций составил 868,2 миллиона долларов, а приток – 5,86 миллиарда.

Обратите внимание! Во втором квартале 2021 года размер инвестиций в Украину составил около 1,35 миллиарда. Практически все они поступили из государств Европейского Союза. Например, из Нидерландов – 922,8 миллиона долларов, из Германии – 242,9 миллиона.

Заметим, что прямые иностранные инвестиции – это иностранные инвестиции, величина которых составляет более 10% уставного капитала. Следовательно, это позволяет заинтересованной стороне иметь право на участие в управлении предприятием.

Текст с поста Дениса Шмыгаля:

За ІІІ кварталы 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы — сальдо ПИИ составило 4,8 млрд долларов. Для сравнения, за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018 – 4,5 млрд долларов. Значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики — это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.