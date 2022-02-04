Об этом сообщили в Государственной казначейской службе в ответ на запрос State Watch. При этом поступления военного сбора зачисляются не на нужды ВСУ напрямую, а в общий государственный бюджет.

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Поступления от военного сбора направляются в общий фонд

Поступления военного сбора в соответствии с Бюджетным кодексом Украины зачисляются в общий фонд и направляются на осуществление расходов согласно бюджетным назначениям,
– объяснили в Госказначействе.

Сколько поступило за прошедшие годы:

  • 2014 год (с августа) – 2,5 миллиарда гривен,
  • 2015 год – 9,2 миллиарда гривен,
  • 2016 год – 11,5 миллиарда гривен,
  • 2017 год – 15,1 миллиарда гривен,
  • 2018 год – 18,7 миллиарда гривен,
  • 2019 год – 22,4 миллиарда гривен,
  • 2020 год – 23,9 миллиарда гривен.

Всего за время существования военного сбора в государственный бюджет Украины поступило 131,9 миллиарда в украинской валюте.

Нардепам не удалось создать отдельный фонд по поступлениям

Отметим, что 28 января в Верховной Раде предлагалось создать отдельный фонд по поступлениям военного сбора – для направления средств на оборону. Однако решение поддержки не нашло.

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Что такое военный сбор

Это налог, который был введен в 2014 году. Его цель – финансировать вооруженные силы Украины. Этим налогом облагаются доходы физических лиц на территории Украины. Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.