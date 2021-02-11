Пиковые выплаты по государственному долгу Украины придутся на 2 и 3 кварталы 2021 года. Однако и в 1 квартале отдать придется немало – 146,1 миллиарда гривен.

По сравнению с январем, Министерство финансов Украины повысило прогноз выплат на 1 квартал на 7,25 миллиарда.

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Сколько денег Украина должна отдать в 2021

По прогнозу правительства, Украина на обслуживание государственного долга и погашение его части должна отдать:

146,1 миллиарда гривен в январе – марте.

166,47 миллиарда в апреле – июне (больше на 0,77 миллиарда по сравнению с предыдущим прогнозом).

166,44 миллиарда в июле – сентябре.

118,46 миллиарда в октябре – декабре.

Всего в 2021 году выплаты по госдолгу запланировали на 597,47 миллиарда гривен. Еще по меньшей мере 283,86 миллиарда придется отдать в 2022.



Выплаты по государственному долгу в 2021 (нажмите на картинку для увеличения) / Данные Минфина​

Такие цифры можно назвать приемлемыми: по данным журнала "Эффективная экономика", если внешний государственный долг страны не превышает 150% экспорта, то волноваться нет оснований (в 2018 соотношение долга к экспорту было 99.8%).