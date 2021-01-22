За 10 лет ВВП Украины хотят удвоить: Кабмин представил стратегию
Национальная экономическая стратегия-2030 предусматривает удвоение валового внутреннего продукта Украины. В Кабинете Министров считают, что этого удастся достичь к 2030 году.
Планы правительства по росту ВВП
О перспективах увеличения ВВП Украины рассказал глава рабочей группы по наработке стратегии, советник премьер-министра Кирилл Криволап, сообщает 24 канал.
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Если мы реализуем все наработки рабочей группы в экономической плоскости, то мы можем увеличить ВВП за 10 лет где-то в три раза,
– отметил Криволап.
Однако уточнил, что на таком пути будет много преград. Поэтому более реалистичной задачей является удвоение ВВП к 2030 году.
Каковы прогнозы по ВВП Украины в 2021 году
- Национальный банк ранее обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно ему, ВВП в 2021 году увеличится на 4,2%.
- А в Министерстве экономики ожидают, что это показатель вырастет на 4,6%.
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