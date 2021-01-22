Национальная экономическая стратегия-2030 предусматривает удвоение валового внутреннего продукта Украины. В Кабинете Министров считают, что этого удастся достичь к 2030 году.

Планы правительства по росту ВВП

О перспективах увеличения ВВП Украины рассказал глава рабочей группы по наработке стратегии, советник премьер-министра Кирилл Криволап, сообщает 24 канал.

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Если мы реализуем все наработки рабочей группы в экономической плоскости, то мы можем увеличить ВВП за 10 лет где-то в три раза,

– отметил Криволап.

Однако уточнил, что на таком пути будет много преград. Поэтому более реалистичной задачей является удвоение ВВП к 2030 году.

Обратите внимание! Министр экономики Игорь Петрашко отметил, что план Национальной экономической стратегии-2030 предусматривает повышение международными агентствами кредитных рейтингов Украины. К 2024 году рейтинги вырастут на несколько пунктов.

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