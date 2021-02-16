YouTube, Netflix и Facebook обложат налогами: за что украинцы будут платить больше
В Раде зарегистрировали законопроект, из-за которого услуги известных иностранных компаний могут подорожать. Экономика 24 выяснила как этот налог повлияет на стоимость услуг для украинцев и нужен ли он вообще.
Источник:24 канал
Законопроект №2634, который появился на сайте Рады еще в 2019 году, в настоящее время рассматривают в профильном комитете. Но, по словам его автора Данила Гетманцева, в этом году затягивать с его рассмотрением не собираются.
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Что предусматривает "новый" налог
Иностранные компании, которые предлагают украинцам услуги, должны будут платить НДС с каждой проданной услуги в размере 20%.
Больше всего это коснется таких технологических гигантов как Facebook, Google или Netflix.
Чего это касается:
- Изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;
- Аудио, видео, игр, азартных игр;
- Доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;
- Доступа к облачным технологиям;
- Поставки (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему;
- Услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.
Netflix и другие услуги иностранных компаний могут подорожать
Как пример – это подписка на Netflix, YouTube Music или электронный доступ к The New York Times. Кроме того, будет облагаться налогом и размещение рекламы в Facebook, Google и тому подобное.
Для чего налог
В пояснительной записке к законопроекту отмечают: государственный бюджет недополучил, поскольку компании-нерезиденты избегают уплаты налогов. Однако, отметим, существует высокая вероятность, что НДС компании будут платить не из собственных счетов, а будут включать в счета для украинцев.
Только от рекламы бюджет получит дополнительные 3 миллиарда гривен в год, по прогнозам авторов законопроекта.
Подорожают ли эти услуги
Налог на добавленную стоимость (НДС) обычно ложится на плечи конечного потребителя. В этом случае украинцев, которые пользуются электронными услугами иностранных компаний. В то же время финансовый эксперт и партнер iplan.ua Василий Матий в комментарии 24 каналу отметил, что все будет зависеть от конкретной компании.
Могут быть разные случаи. Кто-то действительно просто увеличит стоимость услуг на территории Украины, а кто-то продолжит дальше уклоняться от этих налогов. Все будет зависеть от того, в какой юрисдикции находится филиал компании, обслуживающий украинских клиентов,
– рассказал Василий МАТИ.
Председатель профильного комитета Данил Гетманцев в интервью Громадському также объяснил, что будут разные случаи и цены на некоторые услуги возрастут.
"Ученые пришли к выводу, что кто является фактическим плательщиком налогов или на кого это переводится, зависит не от конструкции налога, не от намерения законодателя, а зависит от конкретной конъюнктуры на рынке – то есть как соотносится спрос и предложение. Если мой товар не пользуется спросом, я беру этот налог на себя, если пользуется – я перевожу на потребителя", – сказал Гетманцев.
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А вот экономист Павел Кухта в эфире 24 канала высказал мнение, что услуги таки подорожают – на такую же сумму, каким будет налог для них в Украине, то есть на 20%.
Предположим, что Google решил включить НДС в стоимость подписки на YouTube Premium. Сейчас она стоит 99 гривен в месяц, а может подорожать до 119 гривен.
Навредит ли налог Украине
Несмотря на то, что многие компании могут просто добавить налог в стоимость своих услуг, все же это может отпугнуть их от Украины.
Такая политика уменьшает инвестиционную привлекательность страны, а затем и возможные потенциальные инвестиции в Украину среди таких крупных технологических компаний,
– уверен финансовый эксперт Василий Матий.
Эксперт объясняет, что в условиях наложения дополнительных налоговых обязательств, компании скорее выберут страну, где, во-первых, таких обязательств нет, а во-вторых, есть верховенство права.
Я бы лично думал над тем, как увеличивать базу, то есть увеличивать размер экономики, увеличивать размер официальных доходов физических и юридических лиц. И соответственно уже из большего количества проще собрать налоги,
– резюмирует Василий Матий
В то же время Павел Кухта инициативу власти называет правильной и понятной. "Если у нас вечная проблема с наполнением бюджета, то крупные игроки – первые, с кого надо брать деньги. Это правильнее, чем пытаться вытянуться с малого украинского бизнеса, который является бедным и несостоятельным", – объяснил Кухта.
Как будут платить налоги
Международным корпорациям нужно будет зарегистрироваться как нерезидентам – плательщикам налога на добавленную стоимость. Раз в квартал они будут обязаны подавать упрощенную налоговую декларацию, в которой будут указывать стоимость предоставленных услуг за отчетный налоговый период и сумму налога.
По словам Гетманцева, иностранные компании и так должны платить этот налог, но законопроект сделает эту процедуру простой и удобной.
Удаленная регистрация в электронном кабинете, уплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно,
– рассказал депутат.
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Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то ее оштрафуют на 8,5 тысячи гривен. Конечно, это несущественная сумма для многомиллиардных корпораций. Однако Гетманцев уверен, что компаниям, которые котируются на бирже, "не нужны споры и обвинения в странах Восточной Европы об уклонении от налогообложения". Об этом он сказал в интервью Liga.net.
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