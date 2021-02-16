В Раде зарегистрировали законопроект, из-за которого услуги известных иностранных компаний могут подорожать. Экономика 24 выяснила как этот налог повлияет на стоимость услуг для украинцев и нужен ли он вообще.

Законопроект №2634, который появился на сайте Рады еще в 2019 году, в настоящее время рассматривают в профильном комитете. Но, по словам его автора Данила Гетманцева, в этом году затягивать с его рассмотрением не собираются.

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Что предусматривает "новый" налог

Иностранные компании, которые предлагают украинцам услуги, должны будут платить НДС с каждой проданной услуги в размере 20%.

Больше всего это коснется таких технологических гигантов как Facebook, Google или Netflix.

Чего это касается:

Изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;

Аудио, видео, игр, азартных игр;

Доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;

Доступа к облачным технологиям;

Поставки (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему;

Услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.



Netflix и другие услуги иностранных компаний могут подорожать

Как пример – это подписка на Netflix, YouTube Music или электронный доступ к The New York Times. Кроме того, будет облагаться налогом и размещение рекламы в Facebook, Google и тому подобное.

Для чего налог

В пояснительной записке к законопроекту отмечают: государственный бюджет недополучил, поскольку компании-нерезиденты избегают уплаты налогов. Однако, отметим, существует высокая вероятность, что НДС компании будут платить не из собственных счетов, а будут включать в счета для украинцев.

Только от рекламы бюджет получит дополнительные 3 миллиарда гривен в год, по прогнозам авторов законопроекта.

Подорожают ли эти услуги

Налог на добавленную стоимость (НДС) обычно ложится на плечи конечного потребителя. В этом случае украинцев, которые пользуются электронными услугами иностранных компаний. В то же время финансовый эксперт и партнер iplan.ua Василий Матий в комментарии 24 каналу отметил, что все будет зависеть от конкретной компании.

Могут быть разные случаи. Кто-то действительно просто увеличит стоимость услуг на территории Украины, а кто-то продолжит дальше уклоняться от этих налогов. Все будет зависеть от того, в какой юрисдикции находится филиал компании, обслуживающий украинских клиентов,

– рассказал Василий МАТИ.

Председатель профильного комитета Данил Гетманцев в интервью Громадському также объяснил, что будут разные случаи и цены на некоторые услуги возрастут.

"Ученые пришли к выводу, что кто является фактическим плательщиком налогов или на кого это переводится, зависит не от конструкции налога, не от намерения законодателя, а зависит от конкретной конъюнктуры на рынке – то есть как соотносится спрос и предложение. Если мой товар не пользуется спросом, я беру этот налог на себя, если пользуется – я перевожу на потребителя", – сказал Гетманцев.

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А вот экономист Павел Кухта в эфире 24 канала высказал мнение, что услуги таки подорожают – на такую ​​же сумму, каким будет налог для них в Украине, то есть на 20%.

Предположим, что Google решил включить НДС в стоимость подписки на YouTube Premium. Сейчас она стоит 99 гривен в месяц, а может подорожать до 119 гривен.

Навредит ли налог Украине

Несмотря на то, что многие компании могут просто добавить налог в стоимость своих услуг, все же это может отпугнуть их от Украины.

Такая политика уменьшает инвестиционную привлекательность страны, а затем и возможные потенциальные инвестиции в Украину среди таких крупных технологических компаний,

– уверен финансовый эксперт Василий Матий.

Эксперт объясняет, что в условиях наложения дополнительных налоговых обязательств, компании скорее выберут страну, где, во-первых, таких обязательств нет, а во-вторых, есть верховенство права.

Я бы лично думал над тем, как увеличивать базу, то есть увеличивать размер экономики, увеличивать размер официальных доходов физических и юридических лиц. И соответственно уже из большего количества проще собрать налоги,

– резюмирует Василий Матий

В то же время Павел Кухта инициативу власти называет правильной и понятной. "Если у нас вечная проблема с наполнением бюджета, то крупные игроки – первые, с кого надо брать деньги. Это правильнее, чем пытаться вытянуться с малого украинского бизнеса, который является бедным и несостоятельным", – объяснил Кухта.

Как будут платить налоги

Международным корпорациям нужно будет зарегистрироваться как нерезидентам – плательщикам налога на добавленную стоимость. Раз в квартал они будут обязаны подавать упрощенную налоговую декларацию, в которой будут указывать стоимость предоставленных услуг за отчетный налоговый период и сумму налога.

По словам Гетманцева, иностранные компании и так должны платить этот налог, но законопроект сделает эту процедуру простой и удобной.

Удаленная регистрация в электронном кабинете, уплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно,

– рассказал депутат.

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Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то ее оштрафуют на 8,5 тысячи гривен. Конечно, это несущественная сумма для многомиллиардных корпораций. Однако Гетманцев уверен, что компаниям, которые котируются на бирже, "не нужны споры и обвинения в странах Восточной Европы об уклонении от налогообложения". Об этом он сказал в интервью Liga.net.