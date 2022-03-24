Компания обратилась в Центробанк России с заявлением об исключении из реестра операторов платежных систем.
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Мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси,
– заявили в компании.
Отметим, что Western Union поддерживает Украину в борьбе против агрессора. Еще 10 марта компания пообещала предоставить 500 тысяч евро гуманитарной помощи украинцам. Первые 100 тысяч пошли на медицинскую помощь, поддержку психического здоровья и услуги защиты украинцы, которые выехали в Польшу, Молдову и Румынию.
Ранее с российского рынка ушли платежные системы Visa и Mastercard. А также все операции в России и Белоруссии прекратила American Express.
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