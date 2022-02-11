Прекращение операций с рублевым кошельком

Операции с российскими кошельками (P и R-кошельки) в системе WebMoney стали недоступны 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчетного банка, речь идет об АО банк "ККБ". В WebMoney отметили, что причина, по которой отозвана лицензия у "ККБ", очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе российского центробанка.

Читайте Какой банк в Украине заработал больше всего за 2021 год: данные НБУ

Банк никогда не был причастен к обслуживанию "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка". Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации, распоряжений выглядят лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии Банка,

– говорится в заявлении WebMoney.

Что будет со средствами пользователей В электронной системе интернет-расчетов отметили, что замороженные электронные средства участников WebMoney будут выплачены их владельцам. Система (WebMoney – 24 канал) приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов,

– поделились в WebMoney. По мнению эксперта, которым он поделился в комментарии "РИА" , в сегменте онлайн-кошельков лидерство постепенно переходит кошелькам от крупнейших банков и компаний (например, ЮMoney, Qiwi), а альтернативные сервисы (Система быстрых платежей и межбанковские переводы) и отсутствие комиссий за цифровые банковские услуги делают сервисы онлайн-кошельков менее актуальными.

Что известно о WebMoney WebMoney – это электронная система мгновенных интернет-расчетов, среда и разработка для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система работает в России с 1998 года. Также напомним, что система интернет-расчетов работала и в Украине с 2003 по 2018 годы.