Прекращение операций с рублевым кошельком
Операции с российскими кошельками (P и R-кошельки) в системе WebMoney стали недоступны 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчетного банка, речь идет об АО банк "ККБ". В WebMoney отметили, что причина, по которой отозвана лицензия у "ККБ", очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе российского центробанка.
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Банк никогда не был причастен к обслуживанию "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка". Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации, распоряжений выглядят лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии Банка,
– говорится в заявлении WebMoney.
Что известно о WebMoneyWebMoney – это электронная система мгновенных интернет-расчетов, среда и разработка для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система работает в России с 1998 года. Также напомним, что система интернет-расчетов работала и в Украине с 2003 по 2018 годы.
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