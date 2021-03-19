Украинцы часто берут кредит на различные нужды. Но это можно делать с дополнительной пользой. Как получить подарок, взяв кредит в банке, читайте на Экономика 24.

Благодаря займу можно развить свой бизнес, купить автомобиль мечты или хотя бы вылезти из других долгов. При этом на клиентов Идея Банка еще и ожидает приятный сюрприз в виде электрочайника.

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Предложение для новых клиентов банка продлится до 31 марта, поэтому стоит поспешить, чтобы им воспользоваться. 24 канал расспросил эксперта Управление маркетинга Идея Банка Руслану Куликовскую, как это сделать.



Подарок от Идея Банка / Фото Идея Банк

Кто может получить подарок

Для подарка нужно выполнить несколько простых условий:

Наличие кредитов

У клиента должны быть непогашенные кредиты в других банках.

Заявка на новый кредит

Клиенту нужно оформить заявку на кредит "Встречное предложение" в Идея Банк.

Это можно сделать лично в любой точке продаж Банка, взяв с собой паспорт и идентификационный код. Это удобно, ведь Идея Банк имеет широкое представительство по всей Украине – 208 точек. Ближайшую точку ищите на карте .

в любой точке продаж Банка, взяв с собой паспорт и идентификационный код. Это удобно, ведь Идея Банк имеет широкое представительство по всей Украине – 208 точек. Ближайшую точку ищите на . Или подайте заявку онлайн на сайте Идея Банка и получите решение о выдаче кредита менее чем за 1 минуту.

на сайте Идея Банка и получите решение о выдаче кредита менее чем за 1 минуту. Оформить заявку можно по телефону – 35-53 и 55-00.

Сумма кредита

Клиент должен оформить кредит на сумму от 40 тысяч гривен, чтобы получить подарок.

Кредит "Встречное предложение"

Это услуга по перекредитованию – фактически новый кредит, который на выгодных условиях позволяет погасить до 5 кредитов в других банках.

Максимальная сумма кредита – 500 000 гривен сроком до 60 месяцев.

Руслана Куликовская рассказывает, что преимуществами кредита является его экономичность, удобство и новые возможности для клиентов.



Руслана Куликовская о преимуществах кредита / Фото Идея Банка

Экономность . Основная причина для перекредитования – это более выгодные условия. Благодаря ему можно существенно уменьшить ежемесячный платеж по кредиту.

. Основная причина для перекредитования – это более выгодные условия. Благодаря ему можно существенно уменьшить ежемесячный платеж по кредиту. Удобство . Кредит "Встречное предложение" особенно удобен для тех, кто имеет несколько кредитов в других банках. Ведь все платежи по кредитам объединяются в один. Поэтому не нужно забрасывать деньги на различные карточки или ходить в разные отделения банков.

. Кредит "Встречное предложение" особенно удобен для тех, кто имеет несколько кредитов в других банках. Ведь все платежи по кредитам объединяются в один. Поэтому не нужно забрасывать деньги на различные карточки или ходить в разные отделения банков. Дополнительные деньги. Необязательно всю сумму кредита использовать на погашение предыдущих кредитов. Избыток можно использовать для собственных текущих потребностей. К тому же кредит можно погасить досрочно.

Обратите внимание, что процентная ставка по кредиту "Встречное предложение" – от 52,18% до 77,84%.