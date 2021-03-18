Иван Баканов заявил, что "Арселормиттал Кривой Рог" из госбюджета получает больше, чем платит налогов. В компании ответили, что заявление главы Службы безопасности Украины "не отвечает действительности".

Свое заявление Иван Баканов сделал во время выступления на совещании по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере экологии в Офисе генпрокурора.

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Что сказал Баканов о "АрселорМиттал"

По его словам, во время работы над уголовным производством СБУ анализировала количество налогов, которые "Арселормиттал" платит и возмещает из госбюджета.

Эта информация еще нуждается в проверке, но предварительно "АрселорМиттал" из государственного бюджета получает больше, чем платит в государственный бюджет,

- отметил Баканов.

Глава СБУ добавил, что в рамках уголовного дела установили, что "АрселорМиттал" занизил платежи за пользование недрами на более чем 2 миллиарда гривен.

Кроме того, по словам Баканова, деятельность предприятия негативно влияет на здоровье жителей Кривого Рога. В частности, раком болеют родственники главы СБУ, его сосед, одноклассники и однокурсники.

Что главе СБУ ответили в компании

В "Арселормиттал Кривой Рог" заявили, что "высказывания Ивана Баканова об уплате предприятием налогов не соответствуют действительности".

Компания уже направила главе СБУ официальное письмо с корректной информацией об уплате налогов и сборов за последние 6 лет. Руководство предприятия надеется, что опубликованные в СМИ заявления являются результатом некорректного информирования руководителя СБУ его подчиненными,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что "АрселорМиттал Кривой Рог" использует предусмотренный законодательством механизм возмещения НДС. Предприятие уверяет, что обращалось за возмещением только собственных денег, которые были потрачены на уплату НДС в бюджет при импорте товаров, а также НДС, уплаченного украинским поставщикам товаров, работ, услуг.

В компании также добавили, что государство до сих пор рассчитывается с "АрселорМиттал Кривой Рог" по задолженностям, которые возникли из-за несвоевременного возмещения налога на добавленную стоимость до 2015 года. Сумма долга сейчас составляет примерно 100 миллионов гривен.

Справка. Ранее СБУ вернулась на "АрселорМиттал Кривой Рог" с целью продолжить следственные действия в связи с уклонением от уплаты налогов и занижением рентных платежей в течение 2015 – 2019 годов. Компания отвергает обвинения, считая подход регуляторов к бизнесу "очевидно выборочным".