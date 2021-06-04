Выживем и так, – Марченко об возможном отсутствии нового транша от МВФ

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что власти намерены договориться с Международным валютным фондом о двух траншах. Однако, он считает, что Украина может обойтись и без этих средств.

О какой сумме идет речь

Марченко рассказал, что хотел бы получить два транша по 700 миллионов долларов. Однако когда эти средства сможет получить Украина неизвестно. Также министр отметил, что без денег МВФ стране будет сложно.

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Я не оракул. Я хотел эти деньги еще в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так,

– сказал Марченко.

Министр сообщил, что ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе. "Это ключевое, что нас мотивирует договариваться, искать компромисс", – добавил Марченко.

Что Украина должна сделать для транша

Мы должны проголосовать те законы, за которыми мы брали на себя обязательства, которые провозгласили, тогда дальше будет понятно,

– отметил глава Минфина.

По словам Марченко, судьба транша МВФ будет зависеть от того, выполнит власть взятые на себя обязательства перед фондом. Речь идет о законах НАБУ, НАЗК.