О какой сумме идет речь

Марченко рассказал, что хотел бы получить два транша по 700 миллионов долларов . Однако когда эти средства сможет получить Украина неизвестно. Также министр отметил, что без денег МВФ стране будет сложно.

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Я не оракул. Я хотел эти деньги еще в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так,

– сказал Марченко.

Министр сообщил, что ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе. "Это ключевое, что нас мотивирует договариваться, искать компромисс", – добавил Марченко.

Что Украина должна сделать для транша

Мы должны проголосовать те законы, за которыми мы брали на себя обязательства, которые провозгласили, тогда дальше будет понятно,

– отметил глава Минфина.