Повышение тарифов на электроэнергию больше всего ударит по тем украинцам, которые используют электроотопление. Таких семей насчитали около 400 тысяч. Власти планируют выплачивать этим людям компенсации.

Источник:"Свобода слова".

Как сообщил спикер Дмитрий Разумков, сейчас парламент ищет механизм, чтобы выделить средства для компенсаций из бюджета.

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Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры. Я считал: разница для населения, которое использует 3000 киловатт на отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1940 гривен, если был двухзонный счетчик. Если однозонный тариф, то разница составляет 2340 гривен,

– сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады отметил, что такая нагрузка на сотни тысяч семей – очень большая, Именно поэтому необходимо искать пути для выделения помощи.

Коротко об изменениях тарифов на электроэнергию:

Новые тарифы вступили в действие с 1 января 2021 года.

Отменен льготный тариф на первые 100 киловатт на уровне 90 копеек за киловатт.

Также отменена норма для потребителей, пользующихся электроотоплением. Согласно с ней, в отопительный сезон при потреблении до 3000 киловатт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 копеек за 1 киловатт, а за объем свыше 3000 киловатт – 1,68 гривны за 1 киловатт.

Шмыгаль пообещал не начислить штраф в январе

Отметим, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что украинцам не будут начислять штраф и пеню за несвоевременную уплату коммунальных услуг в январе. Говорится, в частности, об оплате за газ и тепло.