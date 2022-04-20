Следовательно, 188 тысяч россиян, работающих в покинувших Россию компаниях, продолжают получать зарплаты. На самом деле, количество может быть гораздо больше, потому что некоторые компании, такие как KFC Yum Brands и Coca-Cola, не рассказывают, платят ли они зарплаты.

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Кто платит россиянам зарплаты

Компания McDonald's, которая имеет в России 62 тысячи работников, ежемесячно тратит на зарплаты россиянам и аренду помещений в 50 миллионов долларов.

Пообещали платить зарплаты также Renault (45 тысяч человек), IKEA (15 тысяч человек), Inditex (9 тысяч человек), Carlsberg (8 400 человек), Adidas и H&M (по 7 тысяч человек). В список попали ряд автопроизводителей (Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen) и ритейлеров (JYSK, Mango, Puma, LVMH).

По законодательству России, компании должны выплачивать зарплаты работникам в течение 2 месяцев, объясняет юрист из FisherBroyles Питер Финдинг. Но стоит ли соблюдать законодательство страны, которая нарушает все международные принципы, вопрос, на который каждая компания должна найти ответ сама. Некоторые из них опасаются национализации.

Когда россиянам прекратят платить зарплаты

Финдинг отметил, что работодатели, скорее всего, уволят неактивных работников, а не будут продолжать выплачивать им зарплату годами. Кроме того, международным компаниям может быть сложно перевести средства на российские счета из-за санкций.

Увольнения россиян в иностранных компаниях будут зависеть от общественного давления со стороны западных потребителей, считает Лаура Мари Эдингер-Шонс, заведующая кафедрой бизнес-школы Германии. А такое давление усиливается из-за зверств русских военных.

После Бучи настроения действительно меняются. Есть коллективное сознание того, что это не только Путин. Значительная часть российских граждан, если не активно поддерживают, то хотя бы принимают то, что происходит,

– говорит она.

Важно, чтобы компании перестали выплачивать зарплаты россиянам.

Во-первых, таким образом они финансируют войну, ведь по каждой зарплате компании платят определенную сумму в бюджет России в виде налогов.

Во-вторых, россияне должны осознать, что они нарушили международный порядок и должны столкнуться с последствиями своих преступлений. А пока у них работа и зарплата в мировых компаниях, вряд ли они это осознают.

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