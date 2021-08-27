В эфире одного из телеканалов Сергей Марченко пояснил, что именно имел в виду. Он отметил, что прежде всего, имел в виду себя лично и свой возраст.

Подробно Из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, – Марченко

Марченко пояснил заявление о "пенсии в 40 лет"

Я хочу объяснить, что я говорил о себе лично, что мне, 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, то на пенсию рассчитывать не стоит,

– пояснил Марченко.

Глава Минфина утверждает: такая постановка вопроса – это стимул к тому, чтобы украинцы искали пути обеспеченной старости. Ведь пенсия у многих нынешних 40-летних будет мизерной.

К тому же глава министерства финансов отметил, что не хотел бы, чтобы люди начали выплачивать и получать зарплаты "в конвертах".

У нас солидарная пенсионная система, и платя ЕСВ, вы обеспечиваете оплату пенсий действующим пенсионерам,

– напомнил он.

Что Марченко сказал о пенсии

Заявление, которое вызвало резонансную реакцию, Сергей Марченко написал на своей странице в фейсбуке. Глава Минфина написал, что старение населения как мировая тенденция делает невозможным существование исключительно солидарной пенсионной системы. Именно поэтому целью государства является создать благоприятные условия для пенсионных накоплений для всех граждан.

Он отметил, что людям, которым сегодня меньше 40 лет, надо откладывать самостоятельно на собственную пенсию в рамках накопительной пенсионной системы.

Это создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях,

– заявил Марченко.

В соцсетях на это отреагировали неоднозначно: мол, все, нужно откладывать деньги и не надеяться на пенсию. К тому же не стоит платить налоги, если пенсии не будет.

"Вывод из заявления Марченко можно сделать только один – ни в коем случае не платите налоги в Украине", – написал пользователь твиттера pauluskp.

"Так это он о себе сказал "Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - отметил NOuOtS2u9oHgklG.



Мем на заявление Марченко о пенсии в 40 лет / Картинки с фейсбука "В сухом остатке"

Между тем в Минсоцполитики рассказали, что уже к концу 2021 года средняя пенсия в Украине может вырасти до 3 900 гривен. Соответственно выплаты поднимутся на 200 гривен.