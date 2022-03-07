Вырулить из этого пике уже невозможно, – экс-премьер Гончарук о падении российской экономики

То, что курс рубля к доллару преодолел психологическую отметку в 150 рублей, бывший экс-премьер Украины Алексей Гончарук считает шоком для экономики страны-агрессора. Более того, он отметил, что из этой ситуации России вырулить будет уже невозможно.

Падение российской экономики

"Между тем рубль уже официально пробивает психологическую отметку 150 за 1 доллар США… Само по себе это шок для экономики, но вместе с другими проблемами – это просто катастрофа", – считает Гончарук.

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Также бывший премьер Украины назвал ряд причин, почему российская экономика не сможет оправиться от столь стремительного падения. Речь, по его словам, о:

минус сотни тысяч рабочих мест;

падение доходов населения в разы;

рост цен и уменьшение ассортимента;

уменьшение рынков для креативного класса в разы.

И это только начало. Вырулить из этого пике уже невозможно,

– резюмировал он.

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Текст поста:

Между тем, рубль уже официально пробивает психологическую отметку 150 за 1 доллар США.

Само по себе это шок для экономики, но вместе с другими проблемами – это просто катастрофа.

И это только начало. Вырулить из этого пике уже НЕВОЗМОЖНО: - минус сотни тысяч рабочих мест; - падение доходов населения в разы (!!!); - рост цен и уменьшение ассортимента; - уменьшение рынков для креативного класса в разы.