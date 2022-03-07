Падение российской экономики
"Между тем рубль уже официально пробивает психологическую отметку 150 за 1 доллар США… Само по себе это шок для экономики, но вместе с другими проблемами – это просто катастрофа", – считает Гончарук.
Обратите внимание Рубль продолжает стремительно падать: какой сейчас курс
Также бывший премьер Украины назвал ряд причин, почему российская экономика не сможет оправиться от столь стремительного падения. Речь, по его словам, о:
- минус сотни тысяч рабочих мест;
- падение доходов населения в разы;
- рост цен и уменьшение ассортимента;
- уменьшение рынков для креативного класса в разы.
И это только начало. Вырулить из этого пике уже невозможно,
– резюмировал он.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Текст поста:
Между тем, рубль уже официально пробивает психологическую отметку 150 за 1 доллар США.
Само по себе это шок для экономики, но вместе с другими проблемами – это просто катастрофа.
И это только начало. Вырулить из этого пике уже НЕВОЗМОЖНО:
- минус сотни тысяч рабочих мест;
- падение доходов населения в разы (!!!);
- рост цен и уменьшение ассортимента;
- уменьшение рынков для креативного класса в разы.
Время играет за Украину. Победим!