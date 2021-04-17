Пенсионные выплаты в Украине в 2021 году имели общую тенденцию к увеличению. В то же время размер повышения пенсий менялся в зависимости от специальности.

Согласно новым данным Пенсионного фонда, в целом в Украине выплаты до 3 тысяч гривен получают 54,7% украинцев.

Важно Пенсия по 7 тысяч гривен может стать реальностью для украинцев

Наибольшую пенсию получают судьи. Бывшим служителям Фемиды выплачивают в среднем по 77,3 тысячи гривен на месяц. Ранее эта сумма была меньше на 9 тысяч гривен.

Военные на заслуженном отдыхе получают лишь 5,6 тысячи гривен. За четыре месяца 2021 года выплата выросла лишь на 67 гривен.

Какие пенсии получают украинцы

обычная пенсия – 3,7 тысячи гривен;

военная пенсия – 5,6 тысячи гривен;

пенсия по инвалидности – 2,8 тысячи гривен;

пенсия в связи с потерей кормильца – 3,2 тысячи гривен;

по выслуге лет – 3,4 тысячи гривен;

социальные пенсии – 1,7 тысячи гривен;

пенсия судьи – 77,3 тысячи гривен.

В Пенсионном фонде отметили, что средняя пенсия по стране составляет 3,7 тысячи гривен. Больше всего получают киевляне – 5,1 тысячи гривен, а наименьшие выплаты в Тернопольской области – лишь 2,8 тысячи гривен.

Актуально Сколько раз в Украине будут повышать пенсии в 2021 году и кого это коснется

Отметим, что с сентября 2021 года пенсии будут выплачивать по-новому. Все, кроме украинцев старше 80 лет и малоподвижных, должны открыть счета в банке и получать выплаты на карточку. Это сделали для того, чтобы сэкономить деньги на доставке выплат с помощью почтальонов.