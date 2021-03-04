Среднемесячная зарплата украинцев за 26 лет выросла в 159 раз. В январе – декабре 2020 года она составляла 11 591 гривну.

Так, в 1995 году средняя зарплата составляла всего 73 гривны.

Кстати В Украине выросла средняя зарплата на 15%: данные Госкомстата

Как росла зарплата

Однако стоит сравнивать с 1996 годом, поскольку гривну ввели только тогда. Поэтому в 1996 году украинцы получали преимущественно 69 долларов, в 2020 – 430. В долларовом эквиваленте зарплата выросла в 6,3 раза.

Заметим, что зарплата пересекала отметку 400 долларов также в 2013 году.

Как выросла зарплата за год

В январе 2021 года в сравнении с таким периодом 2020 года средняя зарплата выросла на 15%. Теперь она составляет 12 337 гривен.

Больше всего получили украинцы, которые работают в сфере финансовой и страховой деятельности (более 24 тысяч гривен), в области информации и телекоммуникаций – (более чем 21 тысячу) и те, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью (около 16 тысяч).

Средняя зарплата украинцев положением в декабря 2020 года составила 14 179 гривен.



Как росла зарплата / Фото Госстата