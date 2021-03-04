Выросли в 159 раз: как менялись зарплаты украинцев на протяжении 26 лет
Среднемесячная зарплата украинцев за 26 лет выросла в 159 раз. В январе – декабре 2020 года она составляла 11 591 гривну.
Источник:Госстат
Так, в 1995 году средняя зарплата составляла всего 73 гривны.
Кстати В Украине выросла средняя зарплата на 15%: данные Госкомстата
Как росла зарплата
Однако стоит сравнивать с 1996 годом, поскольку гривну ввели только тогда. Поэтому в 1996 году украинцы получали преимущественно 69 долларов, в 2020 – 430. В долларовом эквиваленте зарплата выросла в 6,3 раза.
Заметим, что зарплата пересекала отметку 400 долларов также в 2013 году.
Как выросла зарплата за год
- В январе 2021 года в сравнении с таким периодом 2020 года средняя зарплата выросла на 15%. Теперь она составляет 12 337 гривен.
- Больше всего получили украинцы, которые работают в сфере финансовой и страховой деятельности (более 24 тысяч гривен), в области информации и телекоммуникаций – (более чем 21 тысячу) и те, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью (около 16 тысяч).
- Средняя зарплата украинцев положением в декабря 2020 года составила 14 179 гривен.
Как росла зарплата / Фото Госстата
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