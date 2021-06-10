Как выросла коммуналка за год в Украине: свежие данные Госстата

В Государственной службе статистики рассказали, как выросла стоимость коммунальных платежей и тарифов в Украине за год. Больше всего цены поднялись на природный газ.

Как выросли тарифы за год

В Госстате аналитику провели на основе годовых тарифов (с мая 2020 по май 2021 года) на коммунальные услуги. Больше всего, за это время, цены выросли на:

природный газ – на 161%,

электроэнергию – 36,6%,

канализацию – 17,5%.

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Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 3,9%. Тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 6,7%, горячую воду и отопление – 4,8%.

Как росли цены коммунальные платежи / Инфографика Госстата

На сколько выросла сумма в коммунальной платежке за год

В апреле 2020 года украинцы заплатили за коммунальные услуги 22,7 миллиарда гривен. Также население имеет немалую общую задолженность за поставки природного газа, тепловой энергии и так далее.