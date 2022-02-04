ВВП на конец 2021 года

В IV квартале (октябрь – декабрь) ВВП Украины вырос до 5,9% в годовом исчислении.

(октябрь – декабрь) По сравнению с предыдущим III кварталом он вырос на 1,8% с учетом сезонного фактора.

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Напомним , что номинальный ВВП Украины в 2021 году составил 4,222 триллиона гривен.

Каким будет ВВП по результатам 2021 года: прогнозы

В связи с пандемией COVID-19 и карантином, Нацбанк обнародовал неутешительный инфляционный отчет за последний квартал 2021 года. По прогнозу, рост ВВП в Украине снизится с 3,8% до 3,1%. В то же время премьер Денис Шмыгаль убежден, что поднять внутренний валовой продукт удастся до 3,5%.

Что такое ВВП ВВП – это внутренний валовой продукт, обозначающий общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны или рецессии, а рост наоборот свидетельствует о ее процветании.

Прогнозы по ВВП Украины в 2022 году