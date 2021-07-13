Инвестиционная привлекательность Украины

Инвестиционная привлекательность Украины выросла с 2,4 до 2,84 в текущем году. Исследования показали существенное улучшение настроений топ-менеджеров компаний, входящих в ассоциацию. В частности 32% опрошенных считают, что инвестиционный климат улучшили за последние 6 месяцев, рассказали в Минэкономики.

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Первый заместитель Министра экономики Украины Владимир Гринюк рассказал, что Европейская бизнес ассоциация (ЭБС) проводит анализ инвестиционных настроений в Украине с 2008 года.

Минэкономики заинтересовано в таком исследовании, поскольку вопросы улучшения инвестиционной привлекательности Украины и развитие институциональных механизмов защиты прав инвесторов является одним из ключевых приоритетов Правительства и Украины,

– отметил Гринюк.

Подзаконная база для сопровождения проектов со значительными инвестициями

Первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк отметил важность запуска механизма сопровождения инвесторов соответственно с законом о "инвестнянях". Он добавил, что сейчас Минэкономики разработало почти всю подзаконную нормативно-правовую базу для запуска.

Реализация закона об индустриальных парках

В Минэкономики рассказали и то, что министерство продолжает работу по реализации закона об индустриальных парках.

Сейчас Минэкономики и профильный комитет парламента готовят комплексные изменения законодательства, направленных на создание дополнительных стимулов для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков,

– говорится в сообщении Минэкономики.