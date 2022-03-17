Цены на электроэнергию

"Безусловно, никто тарифы не будет повышать. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который бы помог всем генерациям спокойно пройти этот период", – сказал Галущенко.

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Министр также рассказал, что склоняется к сохранению действующей модели спецобязательств по поставкам населению на рынке электроэнергии, несмотря на падение уровня расчетов за электроэнергию, в том числе со стороны бытовых потребителей. Со слов Галущенко, уровень расчетов на рынке электроэнергии с начала войны упал на 30%.

Заметьте! Ранее эксперт Украинского института будущего по энергетическим вопросам Андриан Прокоп в интервью 24 каналу прогнозировал, что тарифы на электроэнергию могут несколько вырасти. Это может произойти из-за отмены государственного контроля за тарифами. Больше об этом – читайте здесь.

Какой сейчас действует тариф

По 30 апреля 2022 года в Украине тариф на электроэнергию для населения будет зависеть от объема потребленных киловатт-часов. Схема расчета выглядит следующим образом:

семьи, потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, будут платить по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час;

те, кто потребляют больше 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.

Присоединение Украины к энергосистеме Европы: преимущества

Это позволит улучшить Украине экономическую интеграцию в европейское общество и создаст целостность украинской энергосистемы.

в европейское общество и создаст целостность украинской энергосистемы. Также усилит конкуренцию, возможности для экспорта. Появятся возможности для экспорта собственной энергии на рынки других европейских стран.

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