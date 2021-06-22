Такие данные содержит "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022 – 2024 годы". Его одобрили в Кабмине 31 мая 2021 года.

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Так, в правительстве надеются на экономический рост почти на 5% ежегодно. По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне:

4,6% – в 2021 году;

на 4,3% – в 2022 году;

на 4,7% – в 2023 году.

Как вырастет зарплата

В 2021 году минимальная зарплата будет повышаться дважды:

с 1 января до 6 000 гривен;

с 1 июля до 6 500 гривен.

В 2022 году "минималка" составит 6 700 гривен. Поэтому в 2023 году она вырастет до 7 176 гривен.

В базовый сценарий прогноза на 2021 – 2023 годы заложено восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, которые ожидаются в 2020 году в результате пандемии СОVІD-19 в мире,

– говорится в пояснительной записке к проекту.

Справка. Прогноз разработали в Министерстве экономики Украины при участии заинтересованных центральных органов исполнительной власти.



Прогноз правительства / Скриншот из "Прогноза экономического и социального развития"