У вас могут быть амбициозные финансовые цели, однако ключ к их достижению – это создание набора небольших повседневных привычек. Благодаря которым вы сможете улучшить собственное финансовое положение и сэкономить немалые средства.

1. Настройте автоматический перевод средств

Настройте автоматические переводы фиксированной небольшой суммы с собственной банковской карты. Например, если вы хотите за месяц отложить тысячу гривен на какую-то новую вещь, или в течение года хотите отложить на отпуск, то автоматически переводите по 250 гривен в неделю.

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2. Планируйте покупки

Составьте перед походом в магазин список нужных покупок, чтобы не потратить лишнего. Ведь имея список вы с легкостью сможете избежать импульсивных покупок, купив только действительно необходимое.

Что касается покупок в сети Интернет, то стоит подождать некоторое время, перед тем как произвести оплату. Взвесить все "за" и "против", хорошо обдумать можете себе сейчас позволить эту покупку. Если время позволяет и покупка не срочная, то можете подождать 30 дней перед тем, как добавить желаемую вещь в корзину. Тогда у вас будет достаточно времени, чтобы избежать импульсивной покупки.

3. Экономьте средства заменяя

Определите для себя расходы в каких категориях для вас важны, а какие не настолько. Тогда подумайте, каким образом вы можете сократить расходы, или найти более дешевые альтернативы в не важных для вас сферах. К примеру, если вы слишком любите сыр рокфор, то не стоит себе отказывать в нем, но если вам все равно какую арахисовую пасту мазать на хлеб, то выберите посредственный бренд.

4. Отложите с зарплаты

Если вы хотите приумножить свои сбережения, то сначала заплатите себе, что имеется в виду. С каждой полученной вами заработной платы откладывайте сначала определенную сумму средств на отдельный счет и только после этого тратьте остаток и оплачивайте счета. Таким образом вы не рискуете потратить лишнего.

5. Отложите деньги на сберегательный счет

Если вы прилагаете значительные усилия, чтобы сэкономить, то убедитесь, что сэкономленные средства идут на ваш накопительный счет. Иначе, вы можете с легкостью потратить лишние средства и тогда придется начинать все с начала. К примеру, если вы сегодня сэкономили 20 гривен в проезде, или в супермаркете, то сразу же переведите эти средства.

6. Сохраните часть бонуса

Если вы получили надбавку, или вас повысили в должности, от чего ваша зарплата увеличилась, то будет хорошей идеей отложить из этой суммы. Вы можете для себя определить дополнительный фиксированный процент, который будете откладывать, к примеру.

7. Накапливайте мелочь

Если мелочь без дела звенит в ваших карманах, то возьмите банку в которую будете складывать его для какой-то определенной цели. Если вы будете опустошать банку несколько раз в год, то вы удивитесь как быстро она будет наполняться.

8. Экономьте средства в определенной категории

Попытка начать экономить сразу во всех аспектах жизни может заставить вас чувствовать себя подавленным. Для начала выберите конкретный аспект, где вы могли бы тратить меньше. Это может быть сфера где у вас есть лишние расходы, или же начать с той, где вам будет легче сэкономить. К примеру, вы можете сократить расходы на питании вне дома.

9. Отслеживайте свой финансовый прогресс

Выделите себе несколько минут каждый месяц, чтобы проследить, насколько вы достигли своих финансовых целей. Результаты вам помогут не сойти с пути сбережения и будут мотивировать продолжать в том же духе.

Еще один замечательный способ сэкономить – кэшбек, который вы можете накапливать, пользуясь кредитной картой.

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