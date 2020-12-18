Выплаты по частичной безработице: кому и сколько денег хотят выдавать
Минэкономики разработало проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления помощи по частичной безработице". Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.
О проекте, согласно которому право на помощь получат работники, которым сокращено 50% рабочего времени, сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
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Что предусматривает проект постановления Кабмина
Согласно проекту, пособие по частичной безработице предоставляется центром занятости работникам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений.
Выплата работникам пособия по частичной безработице осуществляется работодателем, с которым оформлены трудовые отношения.
Средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы для выплаты работникам предоставляются работодателям, деятельность которых связана с производством продукции, независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы и подчинения.
Проект документа разработан в связи с тем, что новым законом о социальной защите населения на период действия карантина установлено, что порядок предоставления пособия по частичной безработице определяется Кабинетом Министров Украины.
Как государство заботится о гражданах во время карантина
- Президент Зеленский подписал закон о социальной защите населения на период действия карантина.
- Право на получение пособия по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантина распространяется на граждан, получающих пенсии.
- В 2020 году из госбюджета на пособие по частичной безработице было выделено 2,8 миллиарда гривен.
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