Минэкономики разработало проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления помощи по частичной безработице". Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

О проекте, согласно которому право на помощь получат работники, которым сокращено 50% рабочего времени, сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Что предусматривает проект постановления Кабмина

Согласно проекту, пособие по частичной безработице предоставляется центром занятости работникам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений.

Выплата работникам пособия по частичной безработице осуществляется работодателем, с которым оформлены трудовые отношения.

Средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы для выплаты работникам предоставляются работодателям, деятельность которых связана с производством продукции, независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы и подчинения.

Право на пособие по частичной безработице имеют работники, у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50% и больше в месяц.

Проект документа разработан в связи с тем, что новым законом о социальной защите населения на период действия карантина установлено, что порядок предоставления пособия по частичной безработице определяется Кабинетом Министров Украины.

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