В связи с пандемией COVID-19 много украинцев осталось без работы. Однако все кто находятся в статусе безработного имеют право на финансовую помощь от государства в виде пособия по безработице.

Размер выплат по безработице

На минимальные выплаты украинцы, потерявшие работу могут рассчитывать в случае, если:

страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного менее 6 месяцев, составляет 650 гривен . Стоит заметить, что на период карантина сумма составит 1000 гривен ;

. Стоит заметить, что ; страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет более шести месяцев, то украинец может рассчитывать на 1 800 гривен.

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Максимальный размер финансовой помощи не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, составляет 9 080 гривен.

Как рассчитывается размер помощи

Помощь от государства рассчитывают в процентном соотношении в зависимости от дохода, который получал работник, то есть заработной платы, а также срока, в течение которого работал.

стаж до 2 лет - 50% к средней заработной платы;

от 2 до 6 лет - 55%;

от 6 до 10 лет - 60%;

более 10 лет - 70%.

Кто имеет право на пособие по безработице

Каждый украинец, потерявший работу, имеет право на финансовую помощь от государства в виде пособия по безработице. Так помощь назначают всем кто получил статус безработного, а также предпринимателям и наемным работникам, которые потеряли часть дохода, или заработной платы.

Статус безработного могут получить

лица трудоспособного возраста до назначения пенсии, которые не получают никакого заработка, однако готовы работать;

подростки до 16 лет, которые уже работали, но их уволили через сокращение штата, в связи с перепрофилизацией предприятия, или его закрытия;

инвалиды трудоспособного возраста, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь.

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