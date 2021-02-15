Выплаты по безработице в Украине: размер и кто может на них рассчитывать
В связи с пандемией COVID-19 много украинцев осталось без работы. Однако все кто находятся в статусе безработного имеют право на финансовую помощь от государства в виде пособия по безработице.
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Размер выплат по безработице
На минимальные выплаты украинцы, потерявшие работу могут рассчитывать в случае, если:
- страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного менее 6 месяцев, составляет 650 гривен. Стоит заметить, что на период карантина сумма составит 1000 гривен;
- страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет более шести месяцев, то украинец может рассчитывать на 1 800 гривен.
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Максимальный размер финансовой помощи не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, составляет 9 080 гривен.
Как рассчитывается размер помощи
Помощь от государства рассчитывают в процентном соотношении в зависимости от дохода, который получал работник, то есть заработной платы, а также срока, в течение которого работал.
- стаж до 2 лет - 50% к средней заработной платы;
- от 2 до 6 лет - 55%;
- от 6 до 10 лет - 60%;
- более 10 лет - 70%.
Кто имеет право на пособие по безработице
Каждый украинец, потерявший работу, имеет право на финансовую помощь от государства в виде пособия по безработице. Так помощь назначают всем кто получил статус безработного, а также предпринимателям и наемным работникам, которые потеряли часть дохода, или заработной платы.
Статус безработного могут получить
- лица трудоспособного возраста до назначения пенсии, которые не получают никакого заработка, однако готовы работать;
- подростки до 16 лет, которые уже работали, но их уволили через сокращение штата, в связи с перепрофилизацией предприятия, или его закрытия;
- инвалиды трудоспособного возраста, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь.
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