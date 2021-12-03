На выплаты по безработице не хватает денег: где правительство возьмет средства
Источник:Федерация профсоюзов Украины
Фонду обязательного государственного социального страхования на случай безработицы будет выделено почти 2 миллиарда гривен, чтобы обеспечить своевременные выплаты. Об этом стало известно из проекта Минэкономики.
Какую сумму выделят на выплаты безработным
На сайте Федераций профсоюзов Украины размещен документ для обсуждения, из которого становится известно, что из госбюджета по программе борьбы с COVID-19 планируется выделить 1,7 миллиарда гривен. Все потому, что Фонд остается не стабильным, а доходы не обеспечивают расходы.
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Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечение своевременности выплаты пособия по безработице в 2021 году, недопущение усиления социального напряжения в обществе, необходимо выделить Фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме 1 715 117,5 тысячи гривен (1,7 миллиона гривен - 2 канал),
– говорится в документе.
Показательные данные Фонда
- В январе – октябре среднедневные доходы Фонда составляли – 65 миллионов гривен, а потребность в расходах – 80 миллионов гривен.
- Среднемесячная численность получателей пособия по безработице за период с января по октябрь составила 326 тысяч человек, что на 12% меньше соответствующего показателя прошлого года.
- Расчетный среднемесячный размер выплаты пособия по безработице за период с января по октябрь на 16% превысил соответствующий показатель 2020 года и составил 4 135 гривен.
В Минэкономики отметили, что с учетом оперативной информации региональных центров занятости выделение средств из госбюджета позволит осуществить социальные выплаты ориентировочно 341,8 тысячи лицам.
Стабильность Фонда в 2020 году
В пояснительной записке проекта отмечается, что обеспечение в 2020 году финансовой стабильности Фонда стало возможным только благодаря выделению 5,4 миллиарда гривен финансовой помощи из Фонда борьбы с COVID-19. Это составило 32% годовых расходов на выплату пособия по безработице.Обратите внимание! В тех городах, где длится карантин, минимальный размер выплат по безработице будет составлять не менее 1000 гривен в месяц для тех, кто за последний год имеет менее 6 месяцев страхового стажа.
Пособие по безработице
На пособие по безработице в Украине имеют право лица в возрасте от 16 до 70 лет, которые могут работать, однако из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источников существования.
Минимальный размер выплат по безработице
- 650 гривен получают украинцы, имеющие менее 6 месяцев страхового стажа на протяжении последних 12 месяцев.
- 1,8 тысячи гривен – те, кто имеют более 6 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев.
Максимальный размер выплат по безработице
Максимальный размер выплат по безработице привязан к прожиточному минимуму. Он составляет не более четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Так что с 1 декабря это 9 924 тысячи гривен.
Как рассчитывается размер пособия:
- страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;
- от 2 до 6 лет – 55%;
- от 6 до 10 лет – 60%;
- свыше 10 лет – 70%.
Пособие по безработице / Инфографика 24 канала