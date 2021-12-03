На выплаты по безработице не хватает денег: где правительство возьмет средства

Фонду обязательного государственного социального страхования на случай безработицы будет выделено почти 2 миллиарда гривен, чтобы обеспечить своевременные выплаты. Об этом стало известно из проекта Минэкономики.

Какую сумму выделят на выплаты безработным

На сайте Федераций профсоюзов Украины размещен документ для обсуждения, из которого становится известно, что из госбюджета по программе борьбы с COVID-19 планируется выделить 1,7 миллиарда гривен. Все потому, что Фонд остается не стабильным, а доходы не обеспечивают расходы.

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Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечение своевременности выплаты пособия по безработице в 2021 году, недопущение усиления социального напряжения в обществе, необходимо выделить Фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме 1 715 117,5 тысячи гривен (1,7 миллиона гривен - 2 канал),

– говорится в документе.

Показательные данные Фонда