Какую сумму выделят на выплаты безработным

На сайте Федераций профсоюзов Украины размещен документ для обсуждения, из которого становится известно, что из госбюджета по программе борьбы с COVID-19 планируется выделить 1,7 миллиарда гривен . Все потому, что Фонд остается не стабильным, а доходы не обеспечивают расходы.

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Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечение своевременности выплаты пособия по безработице в 2021 году, недопущение усиления социального напряжения в обществе, необходимо выделить Фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме 1 715 117,5 тысячи гривен (1,7 миллиона гривен - 2 канал),

– говорится в документе.

Показательные данные Фонда