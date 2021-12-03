Какую сумму выделят на выплаты безработным

На сайте Федераций профсоюзов Украины размещен документ для обсуждения, из которого становится известно, что из госбюджета по программе борьбы с COVID-19 планируется выделить 1,7 миллиарда гривен. Все потому, что Фонд остается не стабильным, а доходы не обеспечивают расходы.

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Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечение своевременности выплаты пособия по безработице в 2021 году, недопущение усиления социального напряжения в обществе, необходимо выделить Фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме 1 715 117,5 тысячи гривен (1,7 миллиона гривен - 2 канал),
– говорится в документе.

Показательные данные Фонда

  • В январе – октябре среднедневные доходы Фонда составляли – 65 миллионов гривен, а потребность в расходах – 80 миллионов гривен.
  • Среднемесячная численность получателей пособия по безработице за период с января по октябрь составила 326 тысяч человек, что на 12% меньше соответствующего показателя прошлого года.
  • Расчетный среднемесячный размер выплаты пособия по безработице за период с января по октябрь на 16% превысил соответствующий показатель 2020 года и составил 4 135 гривен.

В Минэкономики отметили, что с учетом оперативной информации региональных центров занятости выделение средств из госбюджета позволит осуществить социальные выплаты ориентировочно 341,8 тысячи лицам.

Стабильность Фонда в 2020 году

В пояснительной записке проекта отмечается, что обеспечение в 2020 году финансовой стабильности Фонда стало возможным только благодаря выделению 5,4 миллиарда гривен финансовой помощи из Фонда борьбы с COVID-19. Это составило 32% годовых расходов на выплату пособия по безработице.

Пособие по безработице

На пособие по безработице в Украине имеют право лица в возрасте от 16 до 70 лет, которые могут работать, однако из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источников существования.

Минимальный размер выплат по безработице

  • 650 гривен получают украинцы, имеющие менее 6 месяцев страхового стажа на протяжении последних 12 месяцев.
  • 1,8 тысячи гривен – те, кто имеют более 6 месяцев страхового стажа в течение 12 месяцев.

Максимальный размер выплат по безработице

Максимальный размер выплат по безработице привязан к прожиточному минимуму. Он составляет не более четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Так что с 1 декабря это 9 924 тысячи гривен.

Как рассчитывается размер пособия:

  • страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;
  • от 2 до 6 лет – 55%;
  • от 6 до 10 лет – 60%;
  • свыше 10 лет – 70%.

Пособие по безработице 2021

Пособие по безработице / Инфографика 24 канала