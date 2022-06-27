Все внутренне перемещенные лица из определенных областей могут рассчитывать на денежную помощь от государства или даже международных организаций.

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Согласно данным Минреинтеграции, по состоянию на конец июня к перечню таких регионов, которые находятся в зоне боевых действий или во временной оккупации, принадлежат общины из следующих областей:

Донецкой

Днепропетровской;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской.

Деньги от государства

От государства переселенцам выплачивают по 2000 гривен или по 3000 гривен (на детей и лиц с инвалидностью).

Деньги предоставляют гражданам, переместившимся из зон, где ведутся активные боевые действия или оккупации, а также тем, чье жилье разрушено или непригодно для проживания из-за войны.

Поддержка от Красного Креста

Общество Красного Креста Украины предоставляет выплаты малообеспеченным семьям, имеющим соответствующий официальный статус. Оказывают поддержку в размере 2500 гривен на человека.

Помощь оказывают автоматически на зарегистрированные в Минсоцполитики семьи, до 24 февраля проживавшие в общинах, пострадавших от вооруженного конфликта.

Выплаты от ООН

ООН также помогает внутренне перемещенным украинцам. На одного человека выплачивают 2220 гривен в течение трех месяцев. Списки получателей формирует Минсоцполитики.

Но чтобы получить помощь он ООН, нужно обратиться в органы социальной защиты населения в своей территориальной общине.

Предложение от ЮНИСЕФ

Многодетные семьи, а также семьи с двумя и более детьми, где хотя бы один ребенок с инвалидностью могут также рассчитывать на финансовую поддержку от ЮНИСЕФ.

Организация предоставляет 2200 гривен ежемесячно на каждого члена семьи, но не более пяти человек. Для участия в программе необходимо заполнить заявку на сайте организации.

Помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)

Внутри перемещенные лица и украинцы, проживающие в пострадавших от боевых действий районах, могут получить 2200 гривен на каждого члена семьи от Норвежского совета по делам беженцев. Выплаты предоставляются в течение трех месяцев.

Для получения денег нужно зарегистрироваться на участие в мессенджере WhatsApp и подождать 10 дней на рассмотрение заявки. Если оказание поддержки будет одобрено, сумму зачислят через месяц после регистрации.

Помощь от криптобиржи

Мировая криптобиржа Binance выделила 1,2 миллиона долларов в помощь украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц. Для регистрации нужно пройти верификацию в фонде Rotary Kyiv, Паляница или iSans и подать заявку.

В течение трех месяцев на криптогаманец будут начислять по 75 долларов (2215 гривен), а затем их можно вывести на банковскую карту.

Помощь от ADRA Ukraine

Благотворительная организация ADRA Ukraine предоставляет некоторым украинцам единовременные выплаты в размере 6600 гривен. Поддержку перечисляют людям, проживающим в областях, где ведутся боевые действия или уехали оттуда. В частности:

семьям с детьми,

многодетным семьям,

беременным,

лицам старше 50 лет с инвалидностью,

людям с инвалидностью или ранением в результате боевых действий.

Выплаты украинцам, принимающим переселенцев

Украинцы, бесплатно приютившие вынужденных переселенцев в своем доме, могут получить финансовую помощь от Красного Креста через ПриватБанк. Выплаты касаются тех людей, которые разместили у себя ВПЛ по программе "Убежище".

За одного человека в сутки предусмотрено 14,77 гривны, или 450 гривен в месяц. Люди, которым предоставляется убежище, обязательно должны иметь статус внутренне перемещенного лица.

Деньги перечисляются через платежную систему PrivatMoney. Сумму начисляют в следующем месяце, согласно зарегистрированной информации о количестве лиц, которым предоставили убежище.

К слову, каждый гражданин Украины, пострадавший от российской агрессии, может получить компенсацию. Ее размер – от 5 000 до 30 000 евро. Но нужно успеть подать заявление в течение четырех месяцев от инцидента. Детали – читайте здесь.