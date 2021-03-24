Пенсионный фонд Украины сообщил, что на финансирование пенсий в марте было выделено более 1,5 миллиарда гривен. Также в Фонде отметили, что пенсии значительно выросли по сравнению с 2020 годом.

Финансирование пенсий

по состоянию на 23 марта 2021 года на пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. В феврале 2021 года на финансирование пенсий учреждение направило 39,7 миллиарда гривен. Пенсионном фонде отметили , что. В феврале 2021 года на финансирование пенсий учреждение направило 39,7 миллиарда гривен.

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Перерасчет пенсий

1 марта 2021 года Фонд провел перерасчет пенсий. В результате чего пенсии были проиндексированы с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине.

Согласно с пересчетом размер повышения пенсии не может быть ниже, чем 100 гривен, если же он все-таки состоялся, отметили в Фонде.

Размер повышения определен индивидуально для каждого пенсионера с учетом его страхового стажа, заработной платы, года выхода на пенсию и составляющих пенсионной выплаты,

– отметили в Пенсионном фонде.

Кто получит новые минимальные пенсии

На минимальные выплаты в размере не ниже 2 200 гривен могут рассчитывать:

мужчины, имеющие трудовой стаж не менее 35 лет,

женщины со стажем 30 лет.

Какие категории попали под перерасчет пенсий

В Фонде отметили, что пересчет был проведен для лиц, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании",

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (среди военнослужащих срочной службы),

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Как изменились пенсии за год

Фонд сравнил пенсионные выплаты, которые получали украинцы в начале 2020 года и 2021 года.

2020 год:

минимальная пенсия – 1638 гривен,

средняя пенсия – 3 082,98 гривны.

2021 год:

минимальная пенсия – 1769 гривен,

средняя пенсия – 3 507,51 гривны.

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