Выплаты в марте 2021: как и кому пересчитают пенсии
Пенсионный фонд Украины сообщил, что на финансирование пенсий в марте было выделено более 1,5 миллиарда гривен. Также в Фонде отметили, что пенсии значительно выросли по сравнению с 2020 годом.
Источник:24 канал
Финансирование пенсий
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Перерасчет пенсий
1 марта 2021 года Фонд провел перерасчет пенсий. В результате чего пенсии были проиндексированы с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине.
Согласно с пересчетом размер повышения пенсии не может быть ниже, чем 100 гривен, если же он все-таки состоялся, отметили в Фонде.
Размер повышения определен индивидуально для каждого пенсионера с учетом его страхового стажа, заработной платы, года выхода на пенсию и составляющих пенсионной выплаты,
– отметили в Пенсионном фонде.
Кто получит новые минимальные пенсии
На минимальные выплаты в размере не ниже 2 200 гривен могут рассчитывать:
- мужчины, имеющие трудовой стаж не менее 35 лет,
- женщины со стажем 30 лет.
Какие категории попали под перерасчет пенсий
В Фонде отметили, что пересчет был проведен для лиц, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:
- "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании",
- "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (среди военнослужащих срочной службы),
- "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".
Как изменились пенсии за год
Фонд сравнил пенсионные выплаты, которые получали украинцы в начале 2020 года и 2021 года.
2020 год:
- минимальная пенсия – 1638 гривен,
- средняя пенсия – 3 082,98 гривны.
2021 год:
- минимальная пенсия – 1769 гривен,
- средняя пенсия – 3 507,51 гривны.
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