Правительство начнет выплачивать финансовую помощь предпринимателям через несколько недель. Сейчас в приложении Дия дорабатывают технологический процесс.

Когда ФЛП выплатят 8 тысяч

Согласно закону, у правительства есть еще 10 дней для того, чтобы разработать алгоритм выплат и запустить процессы. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно доработать технологический процесс, но это займет немного времени,

– подчеркнул министр.

Кстати, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что подавать заявку на выплаты можно будет уже в начале апреля.

Что известно о выплатах ФЛП

30 сентября 312 нардепов поддержали законопроект о помощи предпринимателям во время карантина.

Получить 8 тысяч гривен ФЛП могут до 31 декабря. Кстати, деньги будут выплачивать только предпринимателям из красной зоны.

Кроме того, к процессу помощи ФЛП планируют привлечь местные власти. Чиновники на местах будут решать, какую сумму они могут выделить.

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