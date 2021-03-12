Минэкономики подготовило проект постановления Кабмина о бюджете Фонда государственного социального страхования на случай безработицы на 2021 год. Дефицит средств составит 2 миллиарда 793 тысячи гривен.

Проект постановления уже разместили для обсуждения. Все замечания и предложения можно присылать до 15 марта.

Читайте также За задержку зарплат и пенсий украинцы будут получать компенсации

Что предусматривает проект постановления

Согласно документу, размер доходов составляет 17 миллиардов гривен. В эту сумму учтены остатки денег на начало года – 485 тысяч гривен.

Расходы фонда составят 19 миллиардов 670 тысяч гривен.

Дефицит (с учетом необходимости обеспечения резерва) – 2 миллиарда 793 тысячи гривен.

Заметим, дефицит фонда будут покрывать за счет госбюджета.

Выплаты безработным во время карантина: главное

Пособие безработным составляет от 650 до 9 080 гривен.

Такую помощь назначают всем, кто получил статус безработного, а также предпринимателям и наемным работникам, которые потеряли часть дохода или заработной платы из-за карантина.

В то же время статус безработного могут получить лица трудоспособного возраста до назначения пенсии, которые готовы работать; подростки до 16 лет, которые уже работали, но их уволили; инвалиды трудоспособного возраста, получающие пенсию.

Интересно Биржа труда: как встать на учет, сколько и кому выплатят денег