На выплаты безработным не хватает почти 3 миллиарда
Минэкономики подготовило проект постановления Кабмина о бюджете Фонда государственного социального страхования на случай безработицы на 2021 год. Дефицит средств составит 2 миллиарда 793 тысячи гривен.
Источник:Федерация профсоюзов
Проект постановления уже разместили для обсуждения. Все замечания и предложения можно присылать до 15 марта.
Читайте также За задержку зарплат и пенсий украинцы будут получать компенсации
Что предусматривает проект постановления
Согласно документу, размер доходов составляет 17 миллиардов гривен. В эту сумму учтены остатки денег на начало года – 485 тысяч гривен.
Расходы фонда составят 19 миллиардов 670 тысяч гривен.
Дефицит (с учетом необходимости обеспечения резерва) – 2 миллиарда 793 тысячи гривен.
Заметим, дефицит фонда будут покрывать за счет госбюджета.
Выплаты безработным во время карантина: главное
- Пособие безработным составляет от 650 до 9 080 гривен.
- Такую помощь назначают всем, кто получил статус безработного, а также предпринимателям и наемным работникам, которые потеряли часть дохода или заработной платы из-за карантина.
- В то же время статус безработного могут получить лица трудоспособного возраста до назначения пенсии, которые готовы работать; подростки до 16 лет, которые уже работали, но их уволили; инвалиды трудоспособного возраста, получающие пенсию.
Интересно Биржа труда: как встать на учет, сколько и кому выплатят денег
Поделиться новостью