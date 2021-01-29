В Украине могут отменить перенос государственного выходного, если тот приходится на субботу или воскресенье. Поэтому количество выходных станет меньше, но мировая статистика показывает, что украинцы не много отдыхают.

Источник: 24 канал

Соответствующий законопроект зарегистрировали депутаты от "Слуги народа". Экономика 24 выяснила, действительно ли есть основания для принятия этого закона.

К теме Рада может отменить перенос рабочих дней из-за праздников: что это значит

Сколько украинцы отдыхают

В 2021 году для украинцев предусмотрели 11 государственных выходных. Например, 1, 2 и 9 мая пришлись на выходные. Таким образом, сделали выходными 3,4 и 10 мая. Если бы закон был уже в силе, то в мае украинцы потеряли бы дополнительные 3 выходных дня.



Государственные выходные в 2021 / Инфографика 24 канала

В целом в 2021 году 5 государственных выходных пришлись на субботу и воскресенье.

Почему перенос выходных хотят отменить

В пояснительной записке к законопроекту приводят следующие аргументы:

Негативное влияние на производительность труда;

Ухудшается репутация в работе с инвесторами;

Перенос выходных – это советское наследие, в Европе этого нет;

Перенос выходных приводит иногда к 6-дневной рабочей неделе;

В то же время 4 выходных подряд снижают трудовую мотивацию.

Принятие законопроекта будет способствовать согласованию законодательства Украины с законодательством стран членов Европейского Союза и США в вопросе переноса рабочих дней, что в свою очередь повысит производительность труда, улучшит работу с инвесторами и донорами и сформирует положительную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире,

– говорится в записке.

Советское наследие?

Одним из главных аргументов для отменфы этой нормы авторы законопроекта называют советское наследие, которое отдаляет нас от законодательства ЕС и США.

И действительно, во многих странах практики переноса выходных нет. В частности в законопроекте приводятся Беларусь, Польша, Словакия, Чехия, Литва, Франция, Германия, Дания, Нидерланды и США.

Однако ряд стран Европы все же переносят государственные выходные, которые приходятся на субботу и воскресенье. К примеру, Великобритания, которая является одной из самых мощных экономик в Европе. Страна имеет 9 государственных выходных, 2 из которых в этом году перенесли. Об этом говорится на сайте правительства.

Обратите внимание Налог на денежные переводы от заробитчан: Украина не имеет права его требовать

Ухудшается производительность?

Важно понимать, что из-за переноса выходных у украинцев не появляется их больше. В 2021 году 103 выходных дня плюс 11 праздничных дней. Если бы те 5 государственных выходных, которые в этом году пришлись на выходные не перенесли, то украинцы отдыхали бы в целом в году 109 дней вместо 114 дней.

К тому же нет никакой связи между экономикой страны и количеством государственных выходных. Мы сравнили, зависит ли ВВП на душу населения от того, сколько времени работают граждане той страны.

Почти все страны имеют 9-15 оплачиваемых государственных выходных. И это никоим образом не влияет на их экономическое развитие. Украина находится ниже средней позиции как по количеству выходных, так и по экономическому развитию.

Слишком много отдыхаем?

Количество оплачиваемых государственных выходных в мире варьируется от нуля в США, Монголии, Гайане, Вануату, Того, Молдове и на Соломонских островах до 27 в Иране и Камбодже.

Конечно, в странах из первой категории есть государственные выходные, но там государство не обязывает работодателей их оплачивать. Например, в США есть 9 государственных выходных, также есть отдельные выходные в каждом штате. Но давать ли этот выходной и оплачивать ли его – выбор работодателя.

На карте можно увидеть, сколько оплачиваемых выходных есть в каждой стране.

Поэтому украинцы не отдыхают больше, чем другие нации. Наш показатель даже немного ниже среднего.

Мало работаем?

Важно сравнивать не только количество выходных, но и продолжительность рабочего дня. Если уже инициаторы законопроекта отмечают, что перенос выходных является советским наследием, то стоит отметить и другое – 40-часовую рабочую неделю.

Если взглянуть на рабочий график разных европейских наций, то украинцы работают чуть ли не дольше всех, а 40-часовой график сохранился только в странах постсоветского пространства:

Неэффективно работаем?

На примере Германии попробуем понять, кто больше работает. В среднем немцы работают 34,4 часа в неделю по данным Statista, украинцы – 40. В Германии – 9 выходных, которые не переносятся. В 2021 году 5 из них выпали на выходные дни, поэтому немцы в этом году будут отдыхать только 4 дополнительных дня, хотя в 2019 году отдыхали все девять.

Интересно Богаче ли словаки украинцев: сравнение зарплат, пенсий и ВВП

Украинцы со своей 40-часовой рабочей неделей и 250 рабочими днями отработают в 2021 году 2 000 часов, а немцы – 1 768 часов. То есть, даже несмотря на то, что немцы имеют меньше государственных выходных и еще и не переносят их, они в этом году работают на 232 часа или 12% меньше, чем украинцы.

Так что дело не в количестве выходных, их переносах или даже в количестве часов. Дело в эффективности труда. Немцы работают меньше, чем украинцы, но благодаря высокой эффективности труда строят успешную экономику.