Выходим на траекторию экономического роста, – Устенко о сотрудничестве с МВФ

Договоренности, которые согласовали с Международным валютным фондом – выполнены. Сейчас Украина должна ожидать вынесения собственного вопроса на подписание staff level agreement – рабочего соглашения с МВФ.

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. После подписания вопрос может быть вынесен на заседание совета директоров МВФ.

К теме Есть прогресс: Марченко рассказал, когда Украина и МВФ смогут достичь соглашения

"Парламент сейчас работает и также правда, что сейчас работает МВФ. Но с 1 августа начинается большая отпускная кампания у Международного валютного фонда, поэтому мы и торопимся и хотим, чтобы staff level agreement был подписан до конца этого месяца (июля – 24 канал), – сказал Олег Устенко.

В сентябре Украину ожидают выплаты – примерно 3 миллиарда долларов по внешнему государственному долгу в частности. По информации Олега Устенко, Украина должна рассчитываться по тем заимствованиям, которые были сделаны несколько лет назад на внешнем рынке.

К сентябрю у нас сформирована "подушка безопасности", но мы бы хотели получить дополнительные ресурсы не только от Международного валютного фонда,

– рассказал советник президента.

Положительная динамика экономического развития

Верховная Рада приняла закон о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия . В то же время антикоррупционная реформа и реформа корпоративного управления были одними из основных требований МВФ.

Он добавил, что вопрос о МВФ касается и позитивных знаков, которые Украина могла бы получать для эффективной долговой политики. В отношении тех долгов, которые есть у Украины, можно было бы уменьшить процентную ставку, то есть чтобы страна тратила меньше бюджетных денег для обслуживания долга.

Сейчас важен вопрос снижения процентной ставки. Для этого Украине нужен Международный валютный фонд, отметил Олег Устенко. В то же время он добавил, что статистика экономического развития положительная.

Действительно, есть положительная динамика, касающаяся мая. Мы начали активный рост. Я думаю, что за июнь статистика будет даже лучше. То есть мы выходим на траекторию экономического роста,

– отметил Олег Устенко.

Однако о соответствующем вопросе надо думать о более глобальной перспективе. Для этого, по словам советника президента по экономическим вопросам, нужно улучшать условия для ведения бизнеса, что дает возможность активизировать инвестиционную деятельность.

Олег Устенко о сотрудничестве с МВФ: смотрите видео