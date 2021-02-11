Как выгодно обменять валюту: полезные советы
Обменять гривны на доллары или евро можно выгодно, если помнить о "стоит" и "не стоит". Рассказываем в материале Экономики 24 где и когда лучше обменивать валюту.
Источник:24 канал
Где не стоит обменивать валюту
Не обменивайте деньги в самом центре города, крупных торговых центрах, аэропортах и вокзалах. В этих местах курс валют невыгоден, ведь рассчитывают на то, что в человека не будет выбора и он обменяет по такому курсу.
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Поэтому собираясь в путешествие, заранее подумайте о том, чтобы иметь деньги в нужной валюте на проезд. Или по крайней мере обменяйте только достаточную сумму денег для проезда.
Когда лучше менять валюту
Менять валюту стоит только в бизнес-время. Это тогда, когда проходят торги на межбанке – с 10:00 до 17:00 в рабочие дни. В другие часы и в выходные или праздничные дни обменники и банки ставят менее выгодный курс, чтобы перестраховаться от дефицита той или иной валюты.
Кроме того, лучше покупать валюту в начале месяца. Поскольку в середине и конце месяца происходят выплаты бюджетникам.
Стоит и не стоит
Если решили снять наличные в банкомате за рубежом, узнайте о комиссии. Часто она фиксированная и поэтому невыгодно снимать маленькую сумму денег.
Также стоит сравнивать курсы в различных банках и обменниках заранее. Можно проверить курс в онлайн-банкинге.
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