Выбор между плохим и очень плохим, – эксперт об импорте электроэнергии из России

ДТЭК через суд заблокировал проведение аукциона на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Чтобы не остаться без электроэнергии, Укрэнерго прибегло к аукциону по резервной процедуре.

Как пояснила 24 канала энергетическая экспертка Яковлева Мария, такая процедура позволяет в короткие сроки и в "ручном" режиме провести торги, которые откроют импорт электроэнергии из страны-агрессора.

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Почему Украина импортирует из России

Главная причина в цене:

среднесуточная цена электроэнергии в Украине стоит 3 гривны за киловатт-час;

за киловатт-час; в России – около 0,5 гривны за киловатт-час.

Высокую цену в Украине эксперт объясняет монополией. И добавляет, что россияне готовы еще дешевле продавать свою электроэнергию украинцам, лишь бы мы только "заглотили наживку".

Украинцев снова поставили перед выбором – выбрать между плохим или очень плохим. Выбрать монополию, которая уже практически задушила всю экономику страны, или выбрать страну-агрессора, мечтающую набросить "энергетическую удавку на шею Украины" и всему миру сказать, что украинцы не способны без помощи РФ справиться и поэтому они будут нас "спасать" со всеми "вытекающими" последствиями в виде утраты суверенитета, независимости, свободы. Мария Яковлева Энергетическая экспертка

Эксперт предупредила, что главными вызовами, ведущими к потере энергетической независимости в Украине, являются:

отсутствие настоящей демонополизации;

отсутствие действенных программ по энергоэффективности, где население смогло получить существенную помощь от государства на установку солнечных батарей, тепловых насосов, гелиевых водонагревателей.

Что известно об импорте электроэнергии из России

С мая 2021 года в Украину был запрещен импорт электроэнергии.

Однако с ноября его должны были возобновить, 22 октября начались даже соответствующие аукционы.

Но по иску компании олигарха Рината Ахметова аукционы пришлось отменить. Позже их восстановили по резервной процедуре.

Украина должна импортировать электроэнергию из России и Белоруссии из-за крайне низких запасов угля. Если импорта не будет, то зимой украинцы могут ощутить на себе веерные отключения.

Олигарх Ринат Ахметов является монополистом в тепловой энергетике. В целом доля ТЭС ДТЭК на рынке электроэнергии в Украине составляет 21%, по информации Укрэнерго.