Как пояснила 24 канала энергетическая экспертка Яковлева Мария , такая процедура позволяет в короткие сроки и в "ручном" режиме провести торги, которые откроют импорт электроэнергии из страны-агрессора.

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Почему Украина импортирует из России

Главная причина в цене:

среднесуточная цена электроэнергии в Украине стоит 3 гривны за киловатт-час;

в России – около 0,5 гривны за киловатт-час.

Высокую цену в Украине эксперт объясняет монополией. И добавляет, что россияне готовы еще дешевле продавать свою электроэнергию украинцам, лишь бы мы только "заглотили наживку".

Украинцев снова поставили перед выбором – выбрать между плохим или очень плохим. Выбрать монополию, которая уже практически задушила всю экономику страны, или выбрать страну-агрессора, мечтающую набросить "энергетическую удавку на шею Украины" и всему миру сказать, что украинцы не способны без помощи РФ справиться и поэтому они будут нас "спасать" со всеми "вытекающими" последствиями в виде утраты суверенитета, независимости, свободы. Мария Яковлева Энергетическая экспертка

Эксперт предупредила, что главными вызовами, ведущими к потере энергетической независимости в Украине, являются:

отсутствие настоящей демонополизации;

отсутствие действенных программ по энергоэффективности, где население смогло получить существенную помощь от государства на установку солнечных батарей, тепловых насосов, гелиевых водонагревателей.

Обратите внимание! Олигарх Ринат Ахметов является монополистом в тепловой энергетике. В целом доля ТЭС ДТЭК на рынке электроэнергии в Украине составляет 21%, по информации Укрэнерго.

Что известно об импорте электроэнергии из России