Как пояснила 24 канала энергетическая экспертка Яковлева Мария, такая процедура позволяет в короткие сроки и в "ручном" режиме провести торги, которые откроют импорт электроэнергии из страны-агрессора.
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Почему Украина импортирует из России
Главная причина в цене:
- среднесуточная цена электроэнергии в Украине стоит 3 гривны за киловатт-час;
- в России – около 0,5 гривны за киловатт-час.
Высокую цену в Украине эксперт объясняет монополией. И добавляет, что россияне готовы еще дешевле продавать свою электроэнергию украинцам, лишь бы мы только "заглотили наживку".
Украинцев снова поставили перед выбором – выбрать между плохим или очень плохим. Выбрать монополию, которая уже практически задушила всю экономику страны, или выбрать страну-агрессора, мечтающую набросить "энергетическую удавку на шею Украины" и всему миру сказать, что украинцы не способны без помощи РФ справиться и поэтому они будут нас "спасать" со всеми "вытекающими" последствиями в виде утраты суверенитета, независимости, свободы.
Эксперт предупредила, что главными вызовами, ведущими к потере энергетической независимости в Украине, являются:
- отсутствие настоящей демонополизации;
- отсутствие действенных программ по энергоэффективности, где население смогло получить существенную помощь от государства на установку солнечных батарей, тепловых насосов, гелиевых водонагревателей.
Что известно об импорте электроэнергии из России
- С мая 2021 года в Украину был запрещен импорт электроэнергии.
- Однако с ноября его должны были возобновить, 22 октября начались даже соответствующие аукционы.
- Но по иску компании олигарха Рината Ахметова аукционы пришлось отменить. Позже их восстановили по резервной процедуре.
- Украина должна импортировать электроэнергию из России и Белоруссии из-за крайне низких запасов угля. Если импорта не будет, то зимой украинцы могут ощутить на себе веерные отключения.